Новая стрижка, которая набирает бешеную популярность в мире: решает сразу несколько проблем

Стилисты рекомендуют эту прическу всем женщинам за 40.
Это пикси-боб, которая имеет признаки пикси и боба, именно в результате такого тандема стрижка приобрела бешеную популярность во всем мире. Прическа закрывает сразу несколько потребностей – омолаживает, придает объем тонким волосам, корректирует овал лица и выражает взгляд. Стилисты рекомендуют эту стрижку всем, кто хочет кардинально изменить свой образ и омолодиться. Рассказываем, какие достоинства стрижки пикси-боб и как её правильно выбрать.
Как правильно выбрать лучший вариант стрижки пикси-боб
Парикмахеры с легкостью помогут подобрать вариант прически к типу вашего лица и структуре волос.
- Если у вас овальное лицо, вам подойдет любой вариант прически. Для более мощного эффекта можно окрашиваться в технике "мелирование".
- Для круглого типа лица будет подходить стрижка с градуированными легкими прядями и бритыми висками. Такая прическа будет корректировать овал лица и сделает скулы более утонченными.
- Если лицо прямоугольной или квадратной формы, то лучше акцентировать стрижку косой длинной челкой. Так вы уберете ненужный объем в нижней части своего лица, сделаете его более утонченным.
Какие особенности стрижки пикси-боб
Это стрижка на короткие волосы, выполненная в технике многослойного градуирования прядей, с укороченным затылком.
Пикси-боб имеет несколько преимуществ:
- Универсальная – подходит для лица любого типа и волос любой структуры.
- Придает объем в нужных местах, делает волосы более густыми.
- Вообще не требует укладки.
- Практическая – ее не нужно постоянно обновлять, держит форму до 8 месяцев.
- Омолаживающая – с помощью стрижки можно омолодиться на 10-15 лет.
- Вид сзади. Преобладает укороченный затылок, обнажающий шею и постепенно переходящий в объемную верхушку, имеющую эффектный и привлекательный вид.
- Вид сбоку. Здесь несколько вариантов – виски могут быть выбриты, а могут оставаться градуированные пряди, придающие объем тонким и поврежденным волосам.
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