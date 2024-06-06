Новая стрижка, которая набирает бешеную популярность в мире: решает сразу несколько проблем

Стилисты рекомендуют эту прическу всем женщинам за 40.

Это пикси-боб, которая имеет признаки пикси и боба, именно в результате такого тандема стрижка приобрела бешеную популярность во всем мире. Прическа закрывает сразу несколько потребностей – омолаживает, придает объем тонким волосам, корректирует овал лица и выражает взгляд. Стилисты рекомендуют эту стрижку всем, кто хочет кардинально изменить свой образ и омолодиться. Рассказываем, какие достоинства стрижки пикси-боб и как её правильно выбрать.

Как правильно выбрать лучший вариант стрижки пикси-боб

Какая трендовая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Парикмахеры с легкостью помогут подобрать вариант прически к типу вашего лица и структуре волос.

Если у вас овальное лицо, вам подойдет любой вариант прически. Для более мощного эффекта можно окрашиваться в технике "мелирование".

Для круглого типа лица будет подходить стрижка с градуированными легкими прядями и бритыми висками. Такая прическа будет корректировать овал лица и сделает скулы более утонченными.

Если лицо прямоугольной или квадратной формы, то лучше акцентировать стрижку косой длинной челкой. Так вы уберете ненужный объем в нижней части своего лица, сделаете его более утонченным.

Какие особенности стрижки пикси-боб

Какая трендовая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Это стрижка на короткие волосы, выполненная в технике многослойного градуирования прядей, с укороченным затылком.

Пикси-боб имеет несколько преимуществ:

Какая трендовая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Универсальная – подходит для лица любого типа и волос любой структуры.

Придает объем в нужных местах, делает волосы более густыми.

Вообще не требует укладки.

Практическая – ее не нужно постоянно обновлять, держит форму до 8 месяцев.

Омолаживающая – с помощью стрижки можно омолодиться на 10-15 лет.

Вид сзади. Преобладает укороченный затылок, обнажающий шею и постепенно переходящий в объемную верхушку, имеющую эффектный и привлекательный вид.

Вид сбоку. Здесь несколько вариантов – виски могут быть выбриты, а могут оставаться градуированные пряди, придающие объем тонким и поврежденным волосам.

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