Новая стрижка, которая подходит всем женщинам: прическа набирает безумную популярность в мире

Такая стрижка решает сразу несколько задач: омолаживает, делает волосы объемными, хорошо отрастает и долго держит форму.
В мире красоты постоянно проходят обновления, появляются новые модные тенденции. Это также касается причесок, приобретающих новые формы и кардинальные преобразования. Именно к таким стрижкам относится новая градуированная многослойная прическа в стиле каре. Она объединила в себе классику и современные тенденции, но одно остается неизменным – прическа подходит абсолютно всем женщинам. К тому же, подходит для волос любой структуры, придавая им объем и визуальную густоту. Рассказываем, какие характеристики новой стрижки, как ее укладывать, чтобы образ был по-настоящему совершенным.
Многослойное градуированное каре
Стрижка характеризуется многоуровневыми срезами локонов, которые создают визуальный объем и ложатся в правильную структуру. Верхние пряди более короткие, а нижние – более длинные, за счет чего создается эффект плавного перехода между слоями. За счет градуировки локоны приобретают легкий объем, подчеркивая красоту лица, делают его более изящным и выразительным. Стрижка омолаживает общий образ, делает женщину эффектной и одновременно элегантной.
Как укладывать многослойное градуированное каре
- После мытья головы следует нанести на локоны средство для укладки по типу ваших волос. Это может быть крем, мусс или пена для объема.
- Затем немного подсушите волосы феном, направляя поток воздуха вниз. Таким образом, у корней будет создаваться объем, а концы локонов не будут путаться.
- Когда волосы высохнут на 70-80%, возьмите расческу и сушите локоны направляя воздух вниз, так вы сможете создать форму и дополнительный объем.
- По завершении можно нанести на волосы лак, чтобы зафиксировать свою идеальную прическу.
- Для повседневного образа достаточно будет высушить волосы и взбить легонько руками, локоны сами будут держать идеальную форму.
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