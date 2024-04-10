Новая стрижка, которая подходит всем женщинам: прическа набирает безумную популярность в мире

Такая стрижка решает сразу несколько задач: омолаживает, делает волосы объемными, хорошо отрастает и долго держит форму.

В мире красоты постоянно проходят обновления, появляются новые модные тенденции. Это также касается причесок, приобретающих новые формы и кардинальные преобразования. Именно к таким стрижкам относится новая градуированная многослойная прическа в стиле каре. Она объединила в себе классику и современные тенденции, но одно остается неизменным – прическа подходит абсолютно всем женщинам. К тому же, подходит для волос любой структуры, придавая им объем и визуальную густоту. Рассказываем, какие характеристики новой стрижки, как ее укладывать, чтобы образ был по-настоящему совершенным.

Многослойное градуированное каре

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: pixabay.com

Стрижка характеризуется многоуровневыми срезами локонов, которые создают визуальный объем и ложатся в правильную структуру. Верхние пряди более короткие, а нижние – более длинные, за счет чего создается эффект плавного перехода между слоями. За счет градуировки локоны приобретают легкий объем, подчеркивая красоту лица, делают его более изящным и выразительным. Стрижка омолаживает общий образ, делает женщину эффектной и одновременно элегантной.

Как укладывать многослойное градуированное каре

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: pixabay.com

После мытья головы следует нанести на локоны средство для укладки по типу ваших волос. Это может быть крем, мусс или пена для объема.

Затем немного подсушите волосы феном, направляя поток воздуха вниз. Таким образом, у корней будет создаваться объем, а концы локонов не будут путаться.

Когда волосы высохнут на 70-80%, возьмите расческу и сушите локоны направляя воздух вниз, так вы сможете создать форму и дополнительный объем.

По завершении можно нанести на волосы лак, чтобы зафиксировать свою идеальную прическу.

Для повседневного образа достаточно будет высушить волосы и взбить легонько руками, локоны сами будут держать идеальную форму.

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