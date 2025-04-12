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Новая стрижка весны: какая прическа сейчас в тренде (фото)
Боб не выходит из моды.
Новый тренд этой весной – Puffy Bob. Это сочетание стрижки боб со взъерошенными волосами.
Набирающая популярность прическу, пишет Vogue .
Очередной лидер соцсетей – Puffy Bob. С ним появилась пописполнительница Грейс Абрамс в своем туре The Secret Of Us. Новая стрижка обещает стать самой модной в этом сезоне.
На снимках, появившихся в Сети, у певицы лохматый боб. Прическа подчеркивает хрупкий овал лица, украшенный легкими волнами, спадающими в разные стороны.
Грейси Абрамс считает, что не стоит тратить время на выпрямители и утюги, если сейчас в моде стиль "только с кровати".
Напомним, ранее мы писали о тренде этого сезона — овальном бобе . Это стрижка, являющаяся миксом классики и легкости, которая также придаст образу непринуждённости.