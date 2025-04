Новая стрижка весны: какая прическа сейчас в тренде (фото)

Стрижка Puffy Bob / © Instagram

Реклама

Новый тренд этой весной – Puffy Bob. Это сочетание стрижки боб со взъерошенными волосами.

Набирающая популярность прическу, пишет Vogue .

Очередной лидер соцсетей – Puffy Bob. С ним появилась пописполнительница Грейс Абрамс в своем туре The Secret Of Us. Новая стрижка обещает стать самой модной в этом сезоне.

Реклама

На снимках, появившихся в Сети, у певицы лохматый боб. Прическа подчеркивает хрупкий овал лица, украшенный легкими волнами, спадающими в разные стороны.

Грейси Абрамс считает, что не стоит тратить время на выпрямители и утюги, если сейчас в моде стиль "только с кровати".

Стрижка Puffy Bob. / © Instagram

Напомним, ранее мы писали о тренде этого сезона — овальном бобе . Это стрижка, являющаяся миксом классики и легкости, которая также придаст образу непринуждённости.