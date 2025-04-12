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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
492
Время на прочтение
1 мин

Новая стрижка весны: какая прическа сейчас в тренде (фото)

Боб не выходит из моды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Стрижка Puffy Bob.

Стрижка Puffy Bob / © Instagram

Новый тренд этой весной – Puffy Bob. Это сочетание стрижки боб со взъерошенными волосами.

Набирающая популярность прическу, пишет Vogue .

Очередной лидер соцсетей – Puffy Bob. С ним появилась пописполнительница Грейс Абрамс в своем туре The Secret Of Us. Новая стрижка обещает стать самой модной в этом сезоне.

На снимках, появившихся в Сети, у певицы лохматый боб. Прическа подчеркивает хрупкий овал лица, украшенный легкими волнами, спадающими в разные стороны.

Грейси Абрамс считает, что не стоит тратить время на выпрямители и утюги, если сейчас в моде стиль "только с кровати".

Стрижка Puffy Bob. / © Instagram

Стрижка Puffy Bob. / © Instagram

Напомним, ранее мы писали о тренде этого сезона — овальном бобе . Это стрижка, являющаяся миксом классики и легкости, которая также придаст образу непринуждённости.

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Дата публикации
Количество просмотров
492
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