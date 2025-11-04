- Дата публикации
Новая зависимость — думскроллинг: как остановить бесконечное пролистывание ленты
Психологиня Ирина Захожая объяснила, как бороться с тратой времени в соцсетях.
Думскролинг — это явление, когда человек постоянно листает новостную ленту или социальные сети и не может остановиться, тратя при этом время.
Психологиня Ирина Захожая отмечает: если вы замечаете, что «залипаете» в телефоне больше часа, это может свидетельствовать об определенной зависимости. Об этом она рассказала в эфире КИЕВ24.
По словам специалиста, часто это происходит автоматически.
«Нам пришло сообщение, мы идем за сообщением, затем за ним автоматически открывается Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и т.д.», — отметила она.
Как бороться с думскролингом
Чтобы уменьшить влияние этой привычки, психологиня советует соблюдать следующие правила:
Ограничьте количество входов в приложение. Перед тем, как открыть программу, каждый раз спрашивайте себя: " Что я там ищу, что я должен там там найти?"
Выделяйте время для просмотра соцсетей или новостей.
Больше общайтесь с людьми и уделяйте время себе и своим делам.
«Эти шаги помогут, если вы действительно замечаете негативные последствия чрезмерного пролистывания ленты», — резюмировала психологиня.
