Новогодний обратный отсчет: сколько дней до встречи 2026 года

Сколько дней до Нового года 2026 / © unsplash.com

Реклама

2025 медленно подходит к концу, и все больше украинцев задумываются: каким будет следующий год, под каким знаком он пройдет и что успеть осуществить в бою курантов. Количество дней до наступления 2026 года можно узнать вместе с сайтом Godinnik.

Сколько дней до Нового года 2026

До долгожданного праздника осталось всего 60 дней. Украинцы традиционно будут праздновать Новый год в четверг, 1 января 2026 года. Из-за военного положения дополнительных выходных не предусмотрено, поэтому празднование будет проходить в обычном режиме.

По китайскому календарю 2026 год станет годом Красной Огненной Лошади. В восточной традиции этот символ символизирует свободу, энергию, быстроту и рвение к новым горизонтам. Огненная стихия наделяет лошадь решительностью, страстью и смелостью, стимулируя большие изменения и активные действия. Красный цвет, символизирующий радость, удачу и благополучие, обещает год, исполненный счастливых событий и положительных изменений.

Реклама

Чтобы удобрить покровителя года, следует учесть его символику и цвета. Для праздничной ночи лучше выбирать красные, золотые, оранжевые или коричневые оттенки. В декоре уместно использовать блестящие материалы и подвижные элементы — ленты, колокольчики или подковы, символизирующие энергию, удачу и гармонию.

Традиции празднования Нового года в Украине

31 декабря семьи собираются за богатым столом. Кто готовит праздничные блюда еще утром, кто украшает елку накануне — для многих это любимая семейная традиция.

Новогодний вечер всегда полон тепла и радости: звучат песни, тосты, веселые разговоры и воспоминания о главных событиях года. Старшее поколение традиционно просматривает концерты и новогодние шоу, в то время как молодежь выбирает современные форматы — фильмы, сериалы или праздничные программы на стриминговых платформах.

Однако есть момент, который объединяет всех украинцев — полноценный бой курантов. В эти минуты звучат искренние поздравления, поднимаются бокалы шампанского, а каждый загадывает желание, веря, что новый год принесет исполнение мечтаний и счастливые перемены.