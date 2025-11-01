- Дата публикации
Новогодний обратный отсчет: сколько дней до встречи 2026 года
Новогодние праздники всегда воспринимаются как маленькое чудо — словно открываешь новую страницу жизни и ступаешь в совершенно новый раздел, полный надежд и возможностей.
2025 медленно подходит к концу, и все больше украинцев задумываются: каким будет следующий год, под каким знаком он пройдет и что успеть осуществить в бою курантов. Количество дней до наступления 2026 года можно узнать вместе с сайтом Godinnik.
Сколько дней до Нового года 2026
До долгожданного праздника осталось всего 60 дней. Украинцы традиционно будут праздновать Новый год в четверг, 1 января 2026 года. Из-за военного положения дополнительных выходных не предусмотрено, поэтому празднование будет проходить в обычном режиме.
По китайскому календарю 2026 год станет годом Красной Огненной Лошади. В восточной традиции этот символ символизирует свободу, энергию, быстроту и рвение к новым горизонтам. Огненная стихия наделяет лошадь решительностью, страстью и смелостью, стимулируя большие изменения и активные действия. Красный цвет, символизирующий радость, удачу и благополучие, обещает год, исполненный счастливых событий и положительных изменений.
Чтобы удобрить покровителя года, следует учесть его символику и цвета. Для праздничной ночи лучше выбирать красные, золотые, оранжевые или коричневые оттенки. В декоре уместно использовать блестящие материалы и подвижные элементы — ленты, колокольчики или подковы, символизирующие энергию, удачу и гармонию.
Традиции празднования Нового года в Украине
31 декабря семьи собираются за богатым столом. Кто готовит праздничные блюда еще утром, кто украшает елку накануне — для многих это любимая семейная традиция.
Новогодний вечер всегда полон тепла и радости: звучат песни, тосты, веселые разговоры и воспоминания о главных событиях года. Старшее поколение традиционно просматривает концерты и новогодние шоу, в то время как молодежь выбирает современные форматы — фильмы, сериалы или праздничные программы на стриминговых платформах.
Однако есть момент, который объединяет всех украинцев — полноценный бой курантов. В эти минуты звучат искренние поздравления, поднимаются бокалы шампанского, а каждый загадывает желание, веря, что новый год принесет исполнение мечтаний и счастливые перемены.