Новогодний стол 2026: что подавать, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь и привлечь удачу на год

Что подать на новогодний стол, чтобы задобрить символ Нового 2026 года / © unsplash.com

2026 год — год Красной Огненной Лошади, и именно его нужно «задобрить», чтобы привлечь удачу и благополучие в новом году. Далее рассказываем, на что следует обратить внимание при подготовке праздничного стола.

Рекомендации по оформлению и меню праздничного стола 2026:

Основные цвета стола: красный, оранжевый, золотой. В этих оттенках можно подобрать скатерти, посуду, салфетки, а также оформление блюд с яркими овощами, фруктами и специями. Необычные ингредиенты приветствуются: лошадь символизирует энергию и динамику, поэтому в меню желательно добавлять яркие специи — имбирь, куркуму, корицу, кардамон, а также экзотические фрукты — ананас, манго, гранат. Мясные блюда на праздничном столе 2026 года могут включать говядину, свинину и птицу. Строгое табу: конина. Такое блюдо считается неуважением к хозяйке года и может привести к финансовым потерям и неудачам.

Следуя этим советам, вы создадите гармоничный и яркий праздничный стол 2026 года, а Красная Огненная Лошадь принесет счастье, успех и благополучие в новом году.