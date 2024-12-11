Новогодняя елка будет стоять вдвое дольше: возьмите два ингредиента из кухни

В декабре украинцы идут на елочные ярмарки, чтобы подобрать для себя новогоднюю красавицу. Аромат "живого" дерева нельзя ничем заменить, однако, к сожалению, такая елка долго не стоит.

Если вы любите ставить на Рождество и Новый год лесные красавицы, тогда вам стоит запомнить один очень интересный, но действенный лайфгак, которым пользовались еще наши бабушки.

Большинство людей считает, если просто выбрать свежесрубленное деревце, быстренько принести его домой с ярмарки, а затем поставить в горшок, то оно будет радовать ароматом и своим зеленым видом в течение всех новогодних праздников. Однако чтобы так произошло елке нужно обеспечить правильные условия и надлежащий уход.

Чтобы елка дольше стояла, хорошо пахла и не осыпалась, нужно в воду, которой вы поливаете деревце, добавить всего два ингредиента из кухни: соль и сахар. Сахар помогает питать дерево, а соль впитывает излишнюю влагу, чтобы хвоя не опала.

Раствор готовится очень просто. В 1 л воды нужно развести 2 ст. ложки сахара и столько же соли. Сразу полить елку. Самому дереву эти компоненты вреда не нанесут, но елка будет стоять вдвое дольше.

Также некоторые советуют к смеси добавлять одну таблетку аспирина. Тогда болезнетворные бактерии не будут развиваться в дереве. Сахара и соли в таком случае можно брать меньше: 2 чайные ложки. Также не забывайте часто менять воду, ведь елка способна впитывать до 1 литра в день.

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