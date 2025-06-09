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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
429
Время на прочтение
2 мин

Новые правила ручной клади в ЕС: что станет бесплатным, а за что придется доплатить

Новые правила ручной клади в ЕС. Внедрят одинаковые размеры и бесплатный провоз для пассажиров.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ручная кладь

Ручная кладь / © ТСН.ua

Европейский Союз планирует значительно изменить правила провоза ручной клади на всех авиарейсах, включая летающие за его пределы. Цель нововведений — покончить с путаницей и дополнительными расходами для пассажиров, возникающих из-за различных требований авиакомпаний, особенно бюджетных перевозчиков, таких как easyJet, Ryanair и Wizz Air.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Новые правила ЕС будут предусматривать установку единого размера сумки, которую пассажирам разрешат брать на рейсы. Самое важное — провоз такой ручной клади станет бесплатным, и авиакомпании не смогут взимать за это дополнительную плату с путешественников.

Это нововведение должно решить проблему, когда багаж пассажиров отвечает требованиям одной авиакомпании, но оказывается слишком большим или тяжелым для другой. Это приводит к неприятным «сюрпризам» в виде доплат в аэропорту.

На прошлой неделе министры транспорта ЕС также предложили стандартизировать размеры безвозмездного багажа, провозимого под сиденьями. Если Европейский парламент поддержит это предложение, пассажирам будет гарантирована одна бесплатная личная вещь размером до 40×30×15 см (включая колеса и ручки), или сможет поместиться под сиденьем самолета.

Текущие изменения касаются ручной клади, которую размещают под сиденьем.

В настоящее время действуют следующие ограничения для ручной клади под сиденье:

  • Ryanair: 40×20×25 см.

  • Wizz Air: 40×30×20 см и весом до 10 кг.

  • easyJet: 45×36×20 см.

Все размеры включают колеса и ручки.

Ранее сообщалось, что ручная кладь пассажира вспыхнула перед взлетом самолета, который он назвал «одним из самых страшных моментов в его жизни».

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Дата публикации
Количество просмотров
429
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