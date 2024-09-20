Новые стрижки для коротких волос на 2025 год: в трендах остаются текстура и объем

Осенью 2024 года короткие стрижки снова в трендах и будут актуальны в следующем 2025 году. Такие прически пользуются безумной популярностью во всем мире, ведь способны создавать совершенно новый образ, омолаживать и делать волосы объемными там, где это нужно. Стилисты рекомендуют обращать внимание на обновленные варианты этих четырех стрижек, которые известны своей многослойностью и текстурированными прядями. Именно благодаря такой технике волосы в этих прическах ложатся в правильную структуру и приобретают экстраординарный объем.

Маллет

Какие стрижки на короткие волосы будут в трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка характеризуется удлиненными верхними прядями, по бокам и сзади имеет более короткие волосы. За счет чего достигается эффект объема и густоты локонов в зоне макушки. Такая стрижка абсолютно не требует укладки, достаточно сбить волосы руками – и ваш совершенный образ готов. Маллет будет подходить абсолютно всем женщинам, несмотря на форму лица и структуру локонов.

Андеркат

Какие стрижки на короткие волосы будут в трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка подойдет женщинам, желающим кардинально изменить свой образ, добавить в него решительности и экстравагантности. Для прически характерны боковые короткие волосы и длинные пряди в зоне макушки. Часто стрижка имеет пряди контрастной длины, поэтому приобретает корректирующий и омолаживающий эффект. Такая прическа больше подойдет обладательницам овальной и круглой формы лица, она будет делать скулы более изящными, а взгляд – выразительным. Стрижка также придает объем, поэтому подойдет для женщин, имеющих тонкие волосы.

Кроп

Какие стрижки на короткие волосы будут в трендах 2025 / Фото: Freepik

Еще одна стрижка на короткие волосы, которая имеет чуть более длинную часть в верхней зоне, и более короткие пряди по бокам и сзади. Кроп подходит для всех форм лица, поэтому каждая женщина сможет выбрать ее для себя, чтобы обновить образ. За счет текстурированных прядей прическа придает общему аутфиту легкость и игривость, поэтому имеет омолаживающий эффект.

Текстурированная пикси

Какие стрижки на короткие волосы будут в трендах 2025

Это топовая стрижка с объемом на макушке, которая никогда не выйдет из моды. Текстурированная пикси – это классический вариант прически, который придает визуальный объем и делает волосы более густыми. А короткий и энергичный стиль пикси выражает естественную красоту, подчеркивая изящество скул. К тому же, стрижка имеет корректирующий эффект, потому что за счет косой челки убирает ненужный объем в нижней зоне лица.

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