Новые варианты трендовой стрижки с челкой для совершенного образа: подходит абсолютно всем женщинам

Стрижку с челкой нужно выбирать в соответствии со своим типом лица, иначе можно подчеркнуть все его недостатки.

Осенью 2024 года парикмахеры приятно удивили новыми вариациями стрижки шегги. Теперь эту прическу можно делать на локонах любой длины и текстуры, также акцентировать разными видами челки. Это делает стрижку универсальной и практичной, ведь она подходит абсолютно всем и придает даже непослушным волосам правильную структуру. К тому же, шегги за счет легкости и объема имеет омолаживающий эффект, что является приятным бонусом для зрелых женщин.

Какие особенности стрижки шегги

Какие четыре варианта трендовой стрижки с челкой / Фото: pixabay.com

Главной изюминкой стрижки является подчеркнутая небрежность, достигаемая с помощью взъерошенных волос. Это придает общему образу легкость и динамику, а локонам – экстраординарный объем.

Шегги также имеет корректирующий эффект, так как с помощью челки может скрыть морщины на лбу, выразить скулы и убрать ненужную тяжесть в нижней зоне лица. Правильно подобранная челка выгодно подчеркнет природную красоту, подчеркнет взгляд и украдет несколько лишних лет.

Стрижка совершенно не нуждается в укладке, ее достаточно высушить, легонько взбить пряди руками – и ваш совершенный образ готов.

Шегги с короткой челкой

Какие четыре варианта трендовой стрижки с челкой / Фото: pixabay.com

Этот вариант прически станет идеальным выбором для женщин с овальной формой лица. Не стоит выбирать такую стрижку тем женщинам, у которых круглое лицо, поскольку короткая челка сделает его полным и тяжелым. Если волосы волнистые или вьющиеся, также необходимо выбрать другой вариант стрижки, потому что короткая челка будет подпрыгивать, и придется тратить время на ее выпрямление.

Шегги с длинной челкой

Какие четыре варианта трендовой стрижки с челкой

Если выбрать шегги с удлиненной челкой, можно сразу закрыть несколько потребностей. Длинная челка скорректирует овал лица, сделает скулы более выразительными. Такой вариант стрижки также имеет омолаживающий эффект, ведь челка будет маскировать все возрастные изменения на коже лица в верхней части.

Шегги с косой челкой

Какие четыре варианта трендовой стрижки с челкой / Фото: pixabay.com

Такой стильный вариант стрижки с длиной волос до плеч и ниже поможет кардинально обновить и омолодить общий образ. Эта шегги будет идеальна для женщин с треугольной формой лица. Она поможет сузить широкий лоб и смягчить подбородок за счет косой челки. Также благодаря технике стрижки пряди получают экстраординарный объем, поэтому прическа подходит для обладательниц тонких поврежденных локонов.

Шегги с челкой-шторкой

Какие четыре варианта трендовой стрижки с челкой

Вариант шегги с челкой-шторкой будет идеальным для женщин с квадратным лицом. Техника стрижки позволяет создавать дополнительный объем в зоне макушки, поэтому удлиняет квадратную форму лба. Легкие текстурированные пряди удаляют скулы и убирают ненужный объем в нижней зоне лица. Особенно эффектно этот вариант шегги смотрится на волнистых и вьющихся волосах, ведь стрижка собирает непослушные локоны в правильную структуру.

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