Новый 2026 год Огненной Лошади: что надеть, чтобы привлечь счастье и благополучие

В каких цветах встречать Новый 2026 год / © unsplash.com

Реклама

По Восточному календарю 2026 год принадлежит Красной Огненной Лошади. Это животное символизирует силу, энергию и стремление к цели. Его стихия делает год страстным и насыщенным событиями, особенно для тех, кто не боится брать инициативу и открывать новые горизонты.

Планируя праздничный образ, учитывайте характер Лошади: ваш лук должен быть одновременно элегантным и смелым, подчеркивая готовность к успеху и новым достижениям.

Цветовая палитра для праздничного образа

Главный цвет 2026 года — красный. Все его оттенки прекрасно подойдут: от глубокого бордового и винного до ярко-красного и кораллового. Красный символизирует удачу и праздник, поэтому чем насыщеннее цвет, тем лучше.

Реклама

Также учитывайте природные мотивы Лошади:

Золотой и оранжевый — символы богатства, солнечного тепла и энергии огня. Могут быть как основой образа, так и в качестве ярких акцентов, например, в вышивке или деталях. Терракотовый и коричневые оттенки — напоминают о земле, по которой скачет Лошадь. Идеальны для базовых комплектов, сочетающих комфорт и стиль. Глубокий зеленый — изумрудный, мховый или темно-зеленый придадут гармонии и свежести даже в ярком огненном образе.

А вот от приглушенных и бледных тонов, таких как серый или бежевый, лучше отказаться. Также следует избегать мрачных темных оттенков — черного, угольного или синевато-черного, если они не дополнены яркими деталями.

В чем встречать Новый 2026 год / © Фото из открытых источников

Материалы для праздничного образа

Красная Огненная Лошадь ценит натуральность, элегантность и комфорт. Поэтому выбирайте ткани, которые выглядят дорого и приятны на ощупь:

Шелк, атлас, сатин — переливаются, красиво драпируются, создают роскошный эффект. Бархат — придает королевскому шарму и мягкости. Кожа — смелый и нестандартный выбор, например, кожаные брюки с шелковой блузкой будут смотреться очень стильно. Хлопок и лен — для более расслабленных, но все равно модных луков, особенно если ткань имеет интересную фактуру или легкий блеск.

Синтетические материалы, такие как полиэстер, акрил или нейлон, лучше оставить для других случаев. Они выглядят простовато, электризуются и могут быть дискомфортными. Натуральные ткани помогут вам чувствовать себя уверенно на празднике и “задобрить” Огненную Лошадь.