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Новый церковный календарь на октябрь 2023: когда празднуем Покров и другие важные религиозные даты

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Новый церковный календарь на октябрь 2023: когда празднуем Покров и другие важные религиозные даты

Новый церковный календарь на октябрь 2023 года / Фото: Pexels

Узнайте, когда будем праздновать Покров Пресвятой Богородицы и другие важные религиозные праздники в октябре 2023 по новому календарю.

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства церковных праздников изменились. В октябре верующих ожидает великое событие — Покров Пресвятой Богородицы. Теперь оно будет начинать октябрьский церковный календарь. Также церковь будет упоминать память апостола Фомы, евангелиста и апостола Луки, священномученика Димитрия Мироточца.

Церковный календарь на октябрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в октябре 2023 года – можно узнать из календаря:

  • 1 октябряПокров Пресвятой Богородицы ;
  • 2 октябрясвященномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского ;
  • 3 октябрясвященномученика Дионисия Ареопагита;
  • 4 октябрясвященномученика Иерофея, епископа Афинского ;
  • 5 октябрямученицы Харитины Амиссийской (Понтийской) ;
  • 6 октябряапостола Фомы ;
  • 7 октября – мучеников Сергея и Вакха;
  • 8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской;
  • 9 октябряапостола Иакова Алфиева ;
  • 10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии;
  • 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;
  • 12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника;
  • 13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
  • 14 октября – священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской;
  • 15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана;
  • 16 октябрямученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем ;
  • 17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;
  • 18 октябряапостола и евангелиста Луки ;
  • 19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского;
  • 20 октябрясвятого великомученика Артемия ;
  • 21 октября – преподобного Иллариона Великого;
  • 22 октябрясвятого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе ;
  • 23 октябряапостола Иакова ;
  • 24 октября – священномученика Ареты и тех, кто с ним;
  • 25 октябрясвященномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия ;
  • 26 октябрясвященномученика Димитрия Мироточца ;
  • 27 октябрясвященномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды ;
  • 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница;
  • 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки;
  • 30 октябрясвященномученики Зиновия и Зиновии, сестры его ;
  • 31 октябрясвятых апостолов Стахия, Амплия и тех, кто с ними; священномученика Епимаха.

Новоюлианский календарь был разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем в 1923 году. Он "отматывает" все даты назад на 13 дней. Также ранее мы писали о церковном календаре на сентябрь 2023 года.

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Просмотры
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