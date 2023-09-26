Новый церковный календарь на октябрь 2023: когда празднуем Покров и другие важные религиозные даты

Узнайте, когда будем праздновать Покров Пресвятой Богородицы и другие важные религиозные праздники в октябре 2023 по новому календарю.
С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства церковных праздников изменились. В октябре верующих ожидает великое событие — Покров Пресвятой Богородицы. Теперь оно будет начинать октябрьский церковный календарь. Также церковь будет упоминать память апостола Фомы, евангелиста и апостола Луки, священномученика Димитрия Мироточца.
Церковный календарь на октябрь 2023: список праздников
Какие церковные праздники будут в октябре 2023 года – можно узнать из календаря:
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы ;
- 2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского ;
- 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита;
- 4 октября – священномученика Иерофея, епископа Афинского ;
- 5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской) ;
- 6 октября – апостола Фомы ;
- 7 октября – мучеников Сергея и Вакха;
- 8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской;
- 9 октября – апостола Иакова Алфиева ;
- 10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии;
- 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;
- 12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника;
- 13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
- 14 октября – священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской;
- 15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана;
- 16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем ;
- 17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;
- 18 октября – апостола и евангелиста Луки ;
- 19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского;
- 20 октября – святого великомученика Артемия ;
- 21 октября – преподобного Иллариона Великого;
- 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе ;
- 23 октября – апостола Иакова ;
- 24 октября – священномученика Ареты и тех, кто с ним;
- 25 октября – священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия ;
- 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца ;
- 27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды ;
- 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница;
- 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки;
- 30 октября – священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его ;
- 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и тех, кто с ними; священномученика Епимаха.
Новоюлианский календарь был разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем в 1923 году. Он "отматывает" все даты назад на 13 дней. Также ранее мы писали о церковном календаре на сентябрь 2023 года.