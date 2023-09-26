Новый церковный календарь на октябрь 2023: когда празднуем Покров и другие важные религиозные даты

Узнайте, когда будем праздновать Покров Пресвятой Богородицы и другие важные религиозные праздники в октябре 2023 по новому календарю.

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства церковных праздников изменились. В октябре верующих ожидает великое событие — Покров Пресвятой Богородицы. Теперь оно будет начинать октябрьский церковный календарь. Также церковь будет упоминать память апостола Фомы, евангелиста и апостола Луки, священномученика Димитрия Мироточца.

Церковный календарь на октябрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в октябре 2023 года – можно узнать из календаря:

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы ;

– Покров Пресвятой Богородицы ; 2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского ;

– ; 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита;

– 4 октября – священномученика Иерофея, епископа Афинского ;

– ; 5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской) ;

– ; 6 октября – апостола Фомы ;

– апостола Фомы ; 7 октября – мучеников Сергея и Вакха;

– мучеников Сергея и Вакха; 8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской;

– преподобной Пелагии Антиохийской; 9 октября – апостола Иакова Алфиева ;

– апостола Иакова Алфиева ; 10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии;

– мучеников Евлампия и Евлампии; 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;

– апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского; 12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника;

– мучеников Прова, Тараха и Андроника; 13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

– священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники; 14 октября – священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской;

– священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской; 15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана;

– преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана; 16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем ;

– мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем ; 17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;

– пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского; 18 октября – апостола и евангелиста Луки ;

– апостола и евангелиста Луки ; 19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского;

– святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского; 20 октября – святого великомученика Артемия ;

– ; 21 октября – преподобного Иллариона Великого;

– преподобного Иллариона Великого; 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе ;

– ; 23 октября – апостола Иакова ;

– ; 24 октября – священномученика Ареты и тех, кто с ним;

– священномученика Ареты и тех, кто с ним; 25 октября – священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия ;

– ; 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца ;

– священномученика Димитрия Мироточца ; 27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды ;

– ; 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница;

– священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница; 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки;

– священномученицы Анастасии Римлянки; 30 октября – священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его ;

– ; 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и тех, кто с ними; священномученика Епимаха .

Новоюлианский календарь был разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем в 1923 году. Он "отматывает" все даты назад на 13 дней. Также ранее мы писали о церковном календаре на сентябрь 2023 года.