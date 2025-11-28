Новый год-2026: мольфар рассказал о правилах и запретах новогодней ночи

Новый год. / © Unsplash

Символ грядущего года – Красная огненная Лошадь. Чтобы он принес в 2026-м счастье и изобилие, следует придерживаться определенных примет в новогоднюю ночь.

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу и благополучие рассказал мольфар Максим Гордеев.

По его словам, существуют запреты, которые ни в коем случае нельзя нарушать в Новогоднюю ночь. Иначе – от может отвлечься удача на весь следующий год.

Как встречать год Красной огненной Лошади

Нельзя встречать Новый год в одиночестве.

По словам мольфара, существует риск остаться одиноким на весь год. Даже если вы не хотите компании, лучше позвонить кому-нибудь, выйти на улицу и побыть среди людей. Огненная Лошадь имеет энергию движения, общения и единства.

Нельзя одевать вещи черного и серого цвета.

Гордеев советует выбрать для празднования Нового года бордовый, красный, золотой или оранжевый наряд. Огненная Лошадь любит страсть, быстроту и уверенность и не терпит тусклых цветов. Если хотите привлечь богатство, дополните свой образ украшениями с красными камнями.

Нельзя готовить блюда из конины.

Для приготовления блюд для новогоднего стола следует выбрать другие виды мяса. Иначе вы можете отпугнуть удачу или успех, ведь блюдо имеет родственную с лошадью энергию.

Нельзя ссориться и обижаться в новогоднюю ночь.

Мольфар отмечает: если войти в Новый год с раздражением, это может принести усталость и поражение.

