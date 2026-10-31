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Новый год 2027: получат ли украинцы дополнительный выходной и сколько дней будут отдыхать
До Нового года 2027 года остаются месяцы, но украинцы уже могут планировать зимние праздники, семейные встречи и поездки.
В этом году 1 января приходится на пятницу. В то же время, вопрос о дополнительном выходном зависит от правил, которые будут действовать в Украине на момент праздника.
Когда наступит Новый год 2027
Новый год традиционно встречают в ночь на 1 января. 2026 последний день декабря приходится на четверг, а первый день января 2027 — на пятницу.
Следовательно, украинцы будут встречать 2027 год в ночь на пятницу. Такой календарь позволяет заранее спланировать праздничный вечер, забронировать жилье для поездки или договориться о встрече с близкими.
Однако сам день недели не определяет, будут ли работники дополнительное время для отдыха. Для этого следует учитывать трудовое законодательство и график работы.
Будет ли выходной 1 января 2027 года в Украине
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, 1 января принадлежит к праздничным дням. Однако во время действия военного положения применение этой нормы приостановлено в соответствии с Законом Украины №2136-IX.
Это означает, что автоматически рассчитывать на дополнительный нерабочий день только через новогодний праздник не стоит. Если на момент 1 января 2027 будет действовать военное положение, порядок работы будет определяться действующими в то время правилами и условиями труда.
Поэтому окончательный график следует уточнять ближе к празднику у работодателя. Для работников с посменным графиком, в сфере обслуживания, торговли или на предприятиях непрерывного цикла, расписание может отличаться от стандартной пятидневной рабочей недели.
Как запланировать отдых на новогодние праздники
Если 1 января будет рабочим днем, работники могут заранее согласовать с работодателем другой график или воспользоваться ежегодным отпуском. Ее предоставление зависит от согласования и установленного порядка оформления.
Перед планированием длительной поездки следует проверить рабочий календарь на конец декабря и начало января. Также целесообразно заранее согласовать отпуск, особенно если в этот период приходятся популярные даты для путешествий.
Отдельно следует учесть, что решение работодателя о дополнительном дне отдыха не означает автоматического переноса исходящего для всех работников страны.
FAQ
Когда Новый год 2027 года и какой это будет день недели?
Новый год наступит в ночь на 1 января 2027 года, пятница.
Будет ли выходной 1 января 2027 в Украине?
Это будет зависеть от правил, действующих в момент праздника. При военном положении стандартные нормы о праздничных и нерабочих днях не применяются, поэтому 1 января не гарантирует автоматического выходного для всех работников.