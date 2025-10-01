ТСН в социальных сетях

Новый тренд, который разрывает Сеть: что такое банановый кофе и какой он на вкус

Банановый кофе — это напиток, приготовленный с добавлением бананового молока — смеси молока, воды, сахара, концентрата бананового сока и сухой сыворотки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Банановый кофе покоряет мир

Банановый кофе покоряет мир / © Pixabay

Банановый кофе появляется в кафе во многих уникальных формах, таких как бананово-финиковое латте со льдом, холодные напитки и даже кофейные сиропы с банановыми специями. Тренд на банановый кофе не предназначен для замены классических вкусов.

В отличие от цитрусовых или ягод, часто усиливающих кислотность и могут перебивать или конкурировать с характером напитка, банан смягчает вкус кофе, поддерживая баланс и подчеркивая глубину вкуса. Это делает банан универсальным партнером для многих видов кофе, особенно имеющего яркую горчинку или насыщенную обжарку.

Многие также говорят, что вкус банана смягчает горечь и кислотность, которые некоторые люди находят в кофе, добавляя природную сладость и сливочность, не перебивая вкус.

Банановое молоко готовят, смешивая спелый банан с молоком и обычным или коричневым сахаром (иногда с добавлением ванили). Для этого нужно размять спелый банан в пюре и добавить немного сахара по вкусу. Эту смесь можно растворить в теплом молоке или холодном кофе, а затем добавить к свежесваренному эспрессо. Для легкой текстуры можно добавить в напиток молочную пену или сливки. Этот обычный способ позволяет получить натуральный, сбалансированный банановый вкус в кофе без искусственных добавок.

Если у вас есть мощный блендер, то можете повторить рецепт от блогера Итана Рода, которым он поделился в своем Тик-Ток. Для приготовления следует заварить кофе любым удобным для вас способом и охладить его с добавлением льда. Далее перелейте холодный кофе в блендер, добавьте замороженный банан и измельчите ингредиенты в кремовую консистенцию.

Раньше мы писали о том, можно ли употреблять просроченный кофе и какими могут быть последствия. Больше об этом читайте в новости.

