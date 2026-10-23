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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Новый тренд в стрижках: подходит почти всем и способен изменить образ до неузнаваемости

Микрочелка — смелый тренд в стрижках. Он подходит барышням с разной формой лица.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Associated Press

Короткая микрочелка — хороший выбор для барышень, которые хотят подчеркнуть индивидуальность и придать своему образу смелого характера. По словам стилистов, он привлекает внимание к глазам, делает черты лица более выразительными и может сочетаться с разными стрижками — от пикси до удлиненного боба.

Почему микрочелка становится популярной и кому она будет подходить, рассказали стилисты изданию Vogue España.

Стилисты объясняют, что микрочелка — это очень короткая челка, которая открывает большую часть лба и акцентирует внимание на глазах и бровях. Его длина обычно достигает середины лба или заканчивается на несколько сантиметров выше бровей.

«Микрогубчик акцентирует внимание на глазах: взгляд кажется более открытым и выразительным, а брови выходят на первый план. Благодаря высокой горизонтальной линии челка визуально подчеркивает черты лица и делает скулы более четкими. В общем, такая челка придает взгляду живости, обиду — игривости, а человеку — уверенности», — объясняет hair-экспертка Мануэль Забалета.

Кроме того, микрочелка придает образу дерзости и современного звучания. В то же время он обращает внимание на верхнюю часть лица, поэтому важно учитывать индивидуальные черты и желаемый результат.

Кому подходит микрочелка

Стилисты подчеркивают, что микрочелка не имеет строгих ограничений по форме лица. Главное — правильно подобрать его длину, форму и текстуру волос.

  • Овальное лицо

Такая форма позволяет экспериментировать с разной длиной и вариантами укладки микрочелки.

  • Удлиненное лицо

Короткая челка может визуально сбалансировать пропорции и сделать лицо менее удлиненным.

  • Квадратное лицо

Микрочелка способна подчеркнуть выразительные скулы и четкую линию челюсти. Если хочется смягчить черты, следует рассмотреть облегченный или скругленный вариант.

С какими стрижками сочетается микрочелка

Микрочелка лучше всего сочетается со стрижками, имеющими выразительную форму, текстуру и движение:

  • пикси: короткая стрижка с микрочелкой имеет смелый вид и позволяет играть с пропорциями;

  • шег: сочетание четкой короткой челки с многослойной, немного небрежной стрижкой создает интересный контраст;

  • боб: микрочелка подходит как к геометрическим вариантам боба, так и к стрижкам с рваными, текстурированными кончиками;

  • Многослойные стрижки: короткую челку можно сочетать и с более длинными волосами, если она гармонично дополняет общую форму прически.

В то же время эксперты подчеркивают, что микрочелка выглядит выразительно, поэтому важно, чтобы он органично сочетался со всей прической и соответствовал стилю.

Напомним, мы писали о том, какие популярные стрижки придают женщинам возраста.

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