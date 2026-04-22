Новый вирус у летучих мышей может снова угрожать человечеству: врачи предупредили о риске пандемии

Ученые нашли у летучих мышей из Восточной Африки новый вирус KY43, который может передаваться людям. Исследование показало, что он способен цепляться за клетки в человеческих легких, что создает риск возникновения новой пандемии.

Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о вирусе KY43

Вирус KY43 нашли у летучих мышей, живущих в Кении, Судане и Танзании. Чтобы проверить его опасность, ученые воспроизвели вирусные белки и сравнили их с клетками человека. Опыты подтвердили, что этот вирус может легко проникать в человеческий организм.

«До нашего исследования считалось, что большинство альфа-коронавирусов используют только один или два возможных рецептора для проникновения в организм хозяина, и единственная разница заключалась в том, в какой вид они могут проникнуть. Мы теперь знаем, что альфа-коронавирусы могут использовать целый ряд дополнительных рецепторов для проникновения в клетки», — отметил автор исследования.

Есть ли риск пандемии

Несмотря на способность вируса связываться с клетками человека, нет доказательств того, что он уже распространяется среди местной популяции или способен избегать иммунного ответа. Доктор Далан Бейли объяснил, что эта работа раскрывает еще один из множества малоизвестных вирусов, которые существуют незаметно для общества.

По его словам, такие вирусы только ждут случайного контакта, который позволит им начать распространяться среди людей.

«Представьте себе KY43 как один из миллиона вирусов, у которого есть один шанс на миллион, чтобы перейти от летучих мышей к людям. История говорит нам, что один вирус прорвется, но какой именно мы не можем догадаться», — отметил автор исследования, доктор Далан Бейли из Института Пирбрайта.

Изучение вируса

Он также добавил, что это редкий случай, когда инструменты для потенциального распространения вируса среди людей обнаружены еще до того, как он причинил вред. Ученые призывают к расширению исследований в Восточной Африке для понимания рисков всего семейства таких вирусов.

«Это поможет человечеству подготовиться к распространению болезни в будущем и начать разработку вакцин и противовирусных препаратов», — подчеркнул доктор Джеймс Ньягванге из программы KEMRI–Wellcome Trust.

Не принимавший участия в работе профессор Арис Кацуракис из Оксфордского университета назвал результаты «ключевым ранним предупреждением», заметив, что хотя вирус преодолел первый важный барьер, его способность успешно размножаться в организме людей остается неизвестной.

