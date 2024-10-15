"Ножниці" или "ножиці": какой единственный правильный вариант этого слова

Многие украинские слова имеют созвучные соответствия в других языках, которые принадлежат к славянской языковой группе, поэтому может возникать путаница.

Слова "ножниці" в украинском языке не существует, это калька от русской созвучной лексемы "ножницы". "Ножиці" – единственный верный вариант слова в украинском языке. По орфографическому словарю эта лексема пишется именно так.

Какие примеры употребления слова.

"Ножиці" – это нужная вещь в хозяйстве.

Детей попросили принести "ножиці" на урок труда.

Какое значение слова "ножиці"

В Академическом толковом словаре (СУМ) приводится следующее определение слова "ножиці": "инструмент для резки или стрижения, состоящий из двух крест-накрест соединенных ножей с ручками в виде колец".

Есть еще одно значение, употребляемое очень редко, преимущественно используемое в промышленности: ""Ножиці" – это машина-орудие для резки различных материалов, применяемая на металлообрабатывающих предприятиях".

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