Нумеролог назвала ошибки в процессе украшения елки: чего следует избегать

Елка – мощный активатор энергии, а не только символ праздника. Поэтому есть несколько хороших советов, которые помогут правильно украсить новогоднее дерево, чтобы оно подарило позитив и гармонию.

Какие ошибки лучше избегать во время украшения елки, рассказала нумеролог Катя Иваницкая.

Ошибки в украшении елки:

Украшать елку в заранее неубранном доме.

Прежде всего нужно убрать, выбросить лишние вещи или те, которыми вы уже давно не пользуетесь. А уже потом начинайте процесс украшения новогоднего дерева.

Украшать елку, когда нет настроения..

Не стоит приступать к этому праздничному процессу в состоянии, когда у вас нет настроения или плохо себя чувствуете. Сначала верните ресурс.

Украшать елку игрушками с дефектами.

Лучше не украшать елку поломанными или зазубренными игрушками. Лучше заменить их новыми.

Напомним, астролог Юлия Кузменчук рассказала, куда в доме или квартире категорически нельзя ставить новогоднюю елку.

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