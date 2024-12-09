Нумеролог назвала ошибки в процессе украшения елки: чего следует избегать

Есть ошибки в украшении новогоднего дерева.
Елка – мощный активатор энергии, а не только символ праздника. Поэтому есть несколько хороших советов, которые помогут правильно украсить новогоднее дерево, чтобы оно подарило позитив и гармонию.
Какие ошибки лучше избегать во время украшения елки, рассказала нумеролог Катя Иваницкая.
Ошибки в украшении елки:
Украшать елку в заранее неубранном доме.
Прежде всего нужно убрать, выбросить лишние вещи или те, которыми вы уже давно не пользуетесь. А уже потом начинайте процесс украшения новогоднего дерева.
Украшать елку, когда нет настроения..
Не стоит приступать к этому праздничному процессу в состоянии, когда у вас нет настроения или плохо себя чувствуете. Сначала верните ресурс.
Украшать елку игрушками с дефектами.
Лучше не украшать елку поломанными или зазубренными игрушками. Лучше заменить их новыми.
Напомним, астролог Юлия Кузменчук рассказала, куда в доме или квартире категорически нельзя ставить новогоднюю елку.
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