Иногда это значит быть мудрее других: поддержать близких, подставить плечо, умолчать вместо упрекать или принять их слабости. Это навык, который придется овладеть. Ибо если хотите действительно очистить свой кармический путь, придется помогать родным. Когда улучшается их жизнь — легче становится и ваша. Ваши кармы взаимосвязаны настолько тесно, что рост одного неизбежно приподнимает и другого.

Вот какие месяцы рождения связаны с отработкой кармического долга с конкретным родственником:

Январь

Родившиеся в январе несут кармическую связь с братом или сестрой. По словам нумеролога Марии Летай, ваша задача — помогать своим сиблингам преодолевать трудности. Это могут быть проблемы в отношениях, эмоциональные кризисы или другие жизненные вызовы.

На первый взгляд, это кажется несправедливым, ведь никто не должен жить в постоянном служении. Однако, протягивая руку помощи, вы очищаете свою карму.

Летай отмечает: “Если вы родились в январе, помните — вы не являетесь источником проблем”. Даже если кто-нибудь может воспринимать ситуацию иначе, ваши намерения остаются светлыми: поддержать брата или сестру на их пути.

Апрель

У тех, кто родился в апреле, кармические задачи связаны с отцом. Решать вопросы с одним из родителей всегда болезненно и сложно. Но, каковы бы ни были его ошибки, эту карму необходимо сбалансировать.

Это совсем не значит, что вам нужно возвращать в свою жизнь токсического отца. Вселенная может подсказывать вам путь к восстановлению равновесия, но никто не обязывает вас оставаться рядом надолго.

Чтобы получить хорошую карму, следует хотя бы частично исцелить эти отношения — или, если примирение невозможно, по крайней мере, отпустить обиды и простить. Ваш долг не будет погашен, пока вопрос с отцом не найдут завершения, в какой бы форме — диалогом, принятием или прощением.

Май

Родившиеся в мае имеют кармическую связь с матерью или материнской фигурой. По словам Летай, отношения с матерью в этой жизни могут быть непростыми: частые споры, напряжение, чувство заброшенности или эмоциональной дистанции.

Летай подчеркивает: “Вы несете на себе половину материнского кармического бремени”. То есть, даже если источник проблем происходит от нее, часть последствий придется прожить именно вам — эмоциональных или даже материальных.

Карма матери и ребенка в этом случае тесно переплетена, и очищение ее — одна из ключевых миссий майских рожденных.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.