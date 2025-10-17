- Дата публикации
Нужна ли собакам зимняя одежда: ветеринары дали ответ
Зимние куртки не обязательны для всех собак. Эксперты назвали породы, которым нужна защита от холода, и тех, что прекрасно обходятся без нее.
Когда на улице холодает, многие владельцы собак задумываются, нужно ли одевать своих питомцев в пальто или куртку. Эксперты уверяют: все зависит от породы, размера, возраста и даже состояния здоровья животного.
Об этом сообщило издание thesprucePETS.
По словам ветеринаров, дополнительная защита от холода нужна маленьким, худым или короткошерстным собакам, которые быстрее теряют тепло. К этой группе относятся чихуахуа, той-терьеры, миниатюрные пинчеры, грейгаунды и виппеты. Также утепление стоит обеспечить щенкам, пожилым и больным собакам, которые не способны долго сохранять тепло тела.
Зато крупные породы с густым или двойным мехом прекрасно приспособлены к холоду и обычно не нуждаются в куртке. Их естественный мех создает мощный слой теплоизоляции, а лишняя одежда может даже нарушить вентиляцию шерсти.
К породам, которым не нужна зимняя одежда, относятся:
сибирский хаски
ньюфаундленд
чау-чау
бернский зенненхунд
комондор
померанец
бордатый колли
гаванский бишон
большие пиренеи
Специалисты также советуют учитывать влажность и ветер — даже собака с густой шерстью может замерзнуть, если промокнет или попадет под сильный ветер. Если ваш любимец начинает дрожать, замедляется или ищет тепло, стоит сократить прогулку.
Перед покупкой куртки важно правильно подобрать размер — одежда не должна стеснять движения или натирать кожу. Также ветеринары напоминают, что некоторые ткани могут вызывать аллергию, поэтому после прогулок нужно наблюдать за состоянием кожи собаки.
