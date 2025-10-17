Нужна ли собакам зимняя одежда: ветеринары дали ответ

Собака в куртке / © AP

Когда на улице холодает, многие владельцы собак задумываются, нужно ли одевать своих питомцев в пальто или куртку. Эксперты уверяют: все зависит от породы, размера, возраста и даже состояния здоровья животного.

Об этом сообщило издание thesprucePETS.

По словам ветеринаров, дополнительная защита от холода нужна маленьким, худым или короткошерстным собакам, которые быстрее теряют тепло. К этой группе относятся чихуахуа, той-терьеры, миниатюрные пинчеры, грейгаунды и виппеты. Также утепление стоит обеспечить щенкам, пожилым и больным собакам, которые не способны долго сохранять тепло тела.

Зато крупные породы с густым или двойным мехом прекрасно приспособлены к холоду и обычно не нуждаются в куртке. Их естественный мех создает мощный слой теплоизоляции, а лишняя одежда может даже нарушить вентиляцию шерсти.

К породам, которым не нужна зимняя одежда, относятся:

сибирский хаски

ньюфаундленд

чау-чау

бернский зенненхунд

комондор

померанец

бордатый колли

гаванский бишон

большие пиренеи

Специалисты также советуют учитывать влажность и ветер — даже собака с густой шерстью может замерзнуть, если промокнет или попадет под сильный ветер. Если ваш любимец начинает дрожать, замедляется или ищет тепло, стоит сократить прогулку.

Перед покупкой куртки важно правильно подобрать размер — одежда не должна стеснять движения или натирать кожу. Также ветеринары напоминают, что некоторые ткани могут вызывать аллергию, поэтому после прогулок нужно наблюдать за состоянием кожи собаки.

Напомним, с наступлением холодов ветеринары советуют владельцам животных быть особенно внимательными. Специалисты назвали четыре главных правила, которые помогут сохранить здоровье любимцев