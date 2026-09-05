Нужно чистить огурцы / © pexels.com

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Оказывается, подобная привычка не всегда оправдана. В кожуре огурца содержится немало питательных веществ, от которых мы избавляемся, счищая ее.

Действительно ли важно чистить огурцы перед едой

Если коротко — не обязательно. Если вы хорошо вымыли огурец и его кожура не имеет неприятного вкуса или других причин для удаления, овощ лучше есть неочищенным.

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Огурец состоит преимущественно из воды, поэтому часто считают легким и освежающим продуктом. В то же время наиболее питательные компоненты сосредоточены именно в кожуре. Поэтому, если вы каждый раз чистите огурцы, следует просмотреть эту привычку.

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Чем полезна кожура огурца

Это не просто жесткая часть, которую нужно убрать перед приготовлением. Она содержит клетчатку, витамины и минералы.

В частности, кожура является источником:

клетчатки — она важна для нормальной работы пищеварительной системы и помогает дольше сохранять чувство сытости;

витамина К — питательного вещества, которое участвует в процессах свертывания крови и важно для здоровья костей;

витамина С — антиоксиданта, который, в частности, нужен для нормального состояния кожи;

бета-каротина — антиоксидантное соединение, являющееся предшественником витамина А;

магния — минерала, необходимого для нормальной работы организма.

Поэтому, очищая огурец, мы фактически выбрасываем часть питательных веществ вместе с кожурой.

Почему некоторые люди все-таки чистят огурцы

Несмотря на пользу, кожура нравится не всем. У некоторых сортов она может быть достаточно плотной, жесткой или иметь выраженный горьковатый вкус.

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Причина горечи — природные соединения кукурбитацины. Они выполняют для растения защитную функцию, помогая отпугивать животных, которые могли бы ею питаться.

Поэтому, если кожура кажется слишком жесткой или огурец неприятно горчит, ее вполне можно снять.

Является ли огурец фруктом

Есть еще один любопытный факт: с ботанической точки зрения огурец является фруктом, хотя в кулинарии его традиционно используют как овощ.

Его высокая водянистость и низкая калорийность сделали огурец популярным продуктом легкого питания. Но если есть его без кожуры, часть питательных веществ будет оставаться на кухонной доске, а не попадать в вашу тарелку.

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FAQ

Нужно ли чистить огурцы?

Нет, в большинстве случаев огурцы можно есть с кожурой. Именно в ней содержится значительная часть клетчатки, витаминов и минералов. Если кожура жесткая или имеет горький вкус, ее можно удалить.

Можно ли есть огурцы с кожурой?

Да, огурцы можно есть с кожурой, если они хорошо вымыты и вам нравится их вкус. Кожа содержит клетчатку, витамины К и С, бета-каротин и магний, поэтому очищение может снизить питательную ценность продукта.

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