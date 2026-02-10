ТСН в социальных сетях

134
2 мин

Нужно ли действительно промывать пшено перед варкой: профессиональные повара дали неожиданный ответ

В каких случаях нужно обязательно промывать пшено, а когда можно пропустить этот шаг перед приготовлением.

Вера Хмельницкая
Как правильно варить пшено

Как правильно варить пшено / © YouTube

Пшено — одна из самых популярных круп, которую украинцы используют в рационе веками. Казалось бы, нет ничего проще, чем сварить обычную пшенную кашу. Однако именно вокруг пшена существует немало мифов. Самый распространенный из них — обязательная промывка крупы перед варкой. Профессиональные повара решили расставить все точки над «i» и объяснили, действительно ли этот этап всегда так необходим.

Нужно ли промывать пшено перед приготовлением: советы профессионалов

Большинство поваров признаются: они промывают пшено не всегда, и вот почему.

  1. Качество крупы имеет решающее значение. Современные производители часто продают уже очищенное пшено, проходящее несколько этапов обработки. Такое зерно не имеет характерной горечи и не содержит избытка пыли. Если на упаковке указано «вымыто» или «высокая степень очистки», промывку можно пропустить.

  2. Горечь — главная причина, почему пшено нужно промывать. Пшено иногда имеет тонкий слой жировой пленки, что и придает каше неприятный привкус. Промывка горячей водой или даже ошпаривание кипятком помогает избавиться от этой горечи. Так что если вы не уверены в качестве крупы, лучше промыть.

  3. Некоторые повара заменяют промывку обжаркой. Профессионалы иногда отказываются от промывания в пользу сухой сухой обжарки на сковороде. После этого крупа становится более ароматной, а привкус горечи исчезает.

Когда пшено нужно обязательно промыть перед приготовлением

Есть ситуации, когда пшено все же следует промыть:

  • крупа без промышленной очистки;

  • зерно темноватое или имеет посторонний запах;

  • перед приготовлением диетических или детских блюд, где чистота продукта имеет особое значение.

В таких случаях промывание под горячей водой несколько раз — лучшее решение.

