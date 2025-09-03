- Дата публикации
Нужно ли хранить джем, варенье и конфитюр в холодильнике — эксперт объяснила
На распространение бактерий и плесени оказывают влияние несколько факторов: состав продукта, кислотность, время, температура, наличие кислорода и влаги. Холодильник создает условия, при которых эти процессы значительно замедляются.
Банка джема или варенье в холодильнике — это правило или заблуждение? такой вопрос возникает у многих хозяек.
Диетология Кэтлин Гарсия-Бенсон объяснила, когда следует ставить джем в холодильник, а когда достаточно хранить его в шкафчике.
До открытия — шкафчик, после открытия — холодильник
По словам эксперта, не открытые банки с джемом, вареньем и конфитюром нужно держать в прохладном и сухом месте. Но после открытия их нужно обязательно хранить в холодильнике во избежание роста бактерий и плесени.
Сахар в составе обладает природными консервирующими свойствами, однако после контакта с воздухом продукт больше не защищен от микробов.
Сколько хранится джем в открытой банке
Если оставить варенье не в холоде, оно может испортиться уже через неделю. В холодильнике же открытую банку можно хранить до шести месяцев, но только при использовании чистых ложек и ножей. Загрязненные приборы ускоряют порчу.
Как распознать испорченный продукт
Специалист советует обращать внимание на следующие признаки:
странный запах,
появление пенистой жидкости,
плесень на поверхности или крышке (зеленая, черная, белая или синяя).
«Если сомневаетесь — лучше выбросьте», — подчеркивает Гарсия-Бенсон.
Напомним, ранее эксперт рассказал, можно ли есть подгнившие или заплесневевшие фрукты и овощи. Наука выделяет несколько типов микотоксинов, в том числе афлатоксины, охратоксин A, патулин и т.д.