Нужно ли хранить джем, варенье и конфитюр в холодильнике — эксперт объяснила

Джем или конфитюр — привычный продукт во многих семьях

Банка джема или варенье в холодильнике — это правило или заблуждение? такой вопрос возникает у многих хозяек.

Диетология Кэтлин Гарсия-Бенсон объяснила, когда следует ставить джем в холодильник, а когда достаточно хранить его в шкафчике.

До открытия — шкафчик, после открытия — холодильник

По словам эксперта, не открытые банки с джемом, вареньем и конфитюром нужно держать в прохладном и сухом месте. Но после открытия их нужно обязательно хранить в холодильнике во избежание роста бактерий и плесени.

Сахар в составе обладает природными консервирующими свойствами, однако после контакта с воздухом продукт больше не защищен от микробов.

Сколько хранится джем в открытой банке

Если оставить варенье не в холоде, оно может испортиться уже через неделю. В холодильнике же открытую банку можно хранить до шести месяцев, но только при использовании чистых ложек и ножей. Загрязненные приборы ускоряют порчу.

Как распознать испорченный продукт

Специалист советует обращать внимание на следующие признаки:

странный запах,

появление пенистой жидкости,

плесень на поверхности или крышке (зеленая, черная, белая или синяя).

«Если сомневаетесь — лучше выбросьте», — подчеркивает Гарсия-Бенсон.

