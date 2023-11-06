Нужно ли хризантемы выкапывать на зиму: ответ специалистов

Специалисты ответили на вопрос, который беспокоит многих, нужно ли выкапывать хризантемы на зиму.
Хризантему важно защитить от холодов и морозов, сделать это можно двумя способами – позаботиться о разумном укрытии, выкопать на зиму и правильно хранить. Всё зависит от сорта растения и зимы.
Какие хризантемы нужно выкапывать
В открытом грунте на зиму нельзя оставлять цветы с плохой зимостойкостью. Среди таких хризантем такие сорта, как, например, «Фламинго», Анна Ярославна», «Солнышко», «Натали».
Некоторые опытные цветоводы советуют выкапывать на зиму любые хризантемы из-за того, что кустарники хризантем на зиму выкопанные из земли, затем формируют сильный куст, меньше болеют и зацветают раньше.
Как правильно выкапывать хризантемы на зиму
- Перед выкапыванием хризантемы желательно их подкормить – внести сначала калийную, а затем фосфорную подкормку.
- Обрезать с растения старые, гнилые, слабые и поломанные ветки, а здоровые и крепкие можно укоротить до 10-15 см.
- Опытные садоводы рекомендуют предварительно полить почву, чтобы при выкапывании растений предотвратить повреждение корневой системы.
- Разместите лопату на расстоянии 5-10 см от цветка, выкопайте кустик и уложите на ровную поверхность.
Как правильно хранить хризантемы
Хранить можно в любом помещении при температуре 0…+5 градусов.
Если погреб с земляным полом, выкопанные хризантемы на зиму помещаются прямо на пол, из него растения и будут брать влагу. В таких помещениях, как правило, оптимальная для хранения хризантем температура.
Чаще цветоводы помещают хризантемы в специально подготовленные ящики со смесью песка и торфа, в пропорции один к одному. После выкапывания не следует хризантемы сразу помещать в емкости и заносить их в помещение – пусть растения побудут на холодном воздухе до окончательных морозов.
Если есть выбор, где хранить хризантемы зимой, отдайте предпочтение светлому помещению. Главное – это следить за перепадами температуры и влаги.
Какие хризантемы нужно укрывать
Оставить зимовать можно те сорта, которые отличаются хорошей морозостойкостью. Это, например, «Славяночка», «Розовая ромашка», «Брызги шампанского»; "Золотое руно".
Но их обязательно нужно укрыть. Хризантемы начинают готовить к холодам только после первых незначительных морозов. Это конец октября, начало ноября. Растение должно успеть закалиться, и только перед замерзанием почвы хризантемы на зиму обрезают оставляя короткие веточки высотой 10-20 см. Веточками после обрезки покрывают сами кусты. Так растение хорошо перезимуют. Нельзя использовать для укрытия опилки или полиэтилен. Растение под таким укрытием запреет и к весне пропадет.
Способы укрытия хризантем
- Самый простой способ – сделать осенью окучивание. Еще лучше, вокруг растения выложить слой опилок, торфа или перегноя.
- Укрытие лапником. Можно использовать сухие листья.
- Как только выпадут первые зимние осадки, дополнительно выложите поверх укрытия слой снега.
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