Нужно ли хризантемы выкапывать на зиму: ответ специалистов

Специалисты ответили на вопрос, который беспокоит многих, нужно ли выкапывать хризантемы на зиму.

Хризантему важно защитить от холодов и морозов, сделать это можно двумя способами – позаботиться о разумном укрытии, выкопать на зиму и правильно хранить. Всё зависит от сорта растения и зимы.

Какие хризантемы нужно выкапывать

В открытом грунте на зиму нельзя оставлять цветы с плохой зимостойкостью. Среди таких хризантем такие сорта, как, например, «Фламинго», Анна Ярославна», «Солнышко», «Натали».

Некоторые опытные цветоводы советуют выкапывать на зиму любые хризантемы из-за того, что кустарники хризантем на зиму выкопанные из земли, затем формируют сильный куст, меньше болеют и зацветают раньше.

Как правильно выкапывать хризантемы на зиму

Перед выкапыванием хризантемы желательно их подкормить – внести сначала калийную, а затем фосфорную подкормку.

Обрезать с растения старые, гнилые, слабые и поломанные ветки, а здоровые и крепкие можно укоротить до 10-15 см.

Опытные садоводы рекомендуют предварительно полить почву, чтобы при выкапывании растений предотвратить повреждение корневой системы.

Разместите лопату на расстоянии 5-10 см от цветка, выкопайте кустик и уложите на ровную поверхность.

Как правильно хранить хризантемы

Хранить можно в любом помещении при температуре 0…+5 градусов.

Если погреб с земляным полом, выкопанные хризантемы на зиму помещаются прямо на пол, из него растения и будут брать влагу. В таких помещениях, как правило, оптимальная для хранения хризантем температура.

Чаще цветоводы помещают хризантемы в специально подготовленные ящики со смесью песка и торфа, в пропорции один к одному. После выкапывания не следует хризантемы сразу помещать в емкости и заносить их в помещение – пусть растения побудут на холодном воздухе до окончательных морозов.

Если есть выбор, где хранить хризантемы зимой, отдайте предпочтение светлому помещению. Главное – это следить за перепадами температуры и влаги.

Какие хризантемы нужно укрывать

Оставить зимовать можно те сорта, которые отличаются хорошей морозостойкостью. Это, например, «Славяночка», «Розовая ромашка», «Брызги шампанского»; "Золотое руно".

Но их обязательно нужно укрыть. Хризантемы начинают готовить к холодам только после первых незначительных морозов. Это конец октября, начало ноября. Растение должно успеть закалиться, и только перед замерзанием почвы хризантемы на зиму обрезают оставляя короткие веточки высотой 10-20 см. Веточками после обрезки покрывают сами кусты. Так растение хорошо перезимуют. Нельзя использовать для укрытия опилки или полиэтилен. Растение под таким укрытием запреет и к весне пропадет.

Способы укрытия хризантем

Самый простой способ – сделать осенью окучивание. Еще лучше, вокруг растения выложить слой опилок, торфа или перегноя.

Укрытие лапником. Можно использовать сухие листья.

Как только выпадут первые зимние осадки, дополнительно выложите поверх укрытия слой снега.

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