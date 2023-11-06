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Нужно ли хризантемы выкапывать на зиму: ответ специалистов

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
3 мин
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Нужно ли хризантемы выкапывать на зиму: ответ специалистов

Нужно ли выкапывать хризантемы

Специалисты ответили на вопрос, который беспокоит многих, нужно ли выкапывать хризантемы на зиму.

Хризантему важно защитить от холодов и морозов, сделать это можно двумя способами – позаботиться о разумном укрытии, выкопать на зиму и правильно хранить. Всё зависит от сорта растения и зимы.

Какие хризантемы нужно выкапывать

В открытом грунте на зиму нельзя оставлять цветы с плохой зимостойкостью. Среди таких хризантем такие сорта, как, например, «Фламинго», Анна Ярославна», «Солнышко», «Натали».

Некоторые опытные цветоводы советуют выкапывать на зиму любые хризантемы из-за того, что кустарники хризантем на зиму выкопанные из земли, затем формируют сильный куст, меньше болеют и зацветают раньше.

Как правильно выкапывать хризантемы на зиму

  • Перед выкапыванием хризантемы желательно их подкормить – внести сначала калийную, а затем фосфорную подкормку.
  • Обрезать с растения старые, гнилые, слабые и поломанные ветки, а здоровые и крепкие можно укоротить до 10-15 см.
  • Опытные садоводы рекомендуют предварительно полить почву, чтобы при выкапывании растений предотвратить повреждение корневой системы.
  • Разместите лопату на расстоянии 5-10 см от цветка, выкопайте кустик и уложите на ровную поверхность.

Как правильно хранить хризантемы

Хранить можно в любом помещении при температуре 0…+5 градусов.

Если погреб с земляным полом, выкопанные хризантемы на зиму помещаются прямо на пол, из него растения и будут брать влагу. В таких помещениях, как правило, оптимальная для хранения хризантем температура.

Чаще цветоводы помещают хризантемы в специально подготовленные ящики со смесью песка и торфа, в пропорции один к одному. После выкапывания не следует хризантемы сразу помещать в емкости и заносить их в помещение – пусть растения побудут на холодном воздухе до окончательных морозов.

Если есть выбор, где хранить хризантемы зимой, отдайте предпочтение светлому помещению. Главное – это следить за перепадами температуры и влаги.

Какие хризантемы нужно укрывать

Оставить зимовать можно те сорта, которые отличаются хорошей морозостойкостью. Это, например, «Славяночка», «Розовая ромашка», «Брызги шампанского»; "Золотое руно".

Но их обязательно нужно укрыть. Хризантемы начинают готовить к холодам только после первых незначительных морозов. Это конец октября, начало ноября. Растение должно успеть закалиться, и только перед замерзанием почвы хризантемы на зиму обрезают оставляя короткие веточки высотой 10-20 см. Веточками после обрезки покрывают сами кусты. Так растение хорошо перезимуют. Нельзя использовать для укрытия опилки или полиэтилен. Растение под таким укрытием запреет и к весне пропадет.

Способы укрытия хризантем

  • Самый простой способ – сделать осенью окучивание. Еще лучше, вокруг растения выложить слой опилок, торфа или перегноя.
  • Укрытие лапником. Можно использовать сухие листья.
  • Как только выпадут первые зимние осадки, дополнительно выложите поверх укрытия слой снега.

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Дата публикации
Просмотры
390
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