Нужно ли извлекать зарядку из розетки, когда она не используется: проверка, факты и риски

Нужно извлекать зарядку из розетки / © pexels.com

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Это удобно, но возникает логичный вопрос: тратит ли зарядка электроэнергию и есть ли в этом скрытые риски? Тесты и измерения показывают, что ответ не так драматичен, как кажется, но нюансы все же есть.

Потребляет ли зарядка электроэнергию без устройства

Современные зарядные устройства действуют как импульсные блоки питания. Когда они подключены к розетке, но не заряжают гаджет, они переходят в режим ожидания.

В этом режиме:

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зарядка все равно потребляет электроэнергию;

но ее количество очень мало;

обычно это частицы ватт (менее 0,5-1 Вт).

В реальной жизни это означает, что одна зарядка почти не влияет на счет электроэнергии. Даже если оставить ее в розетке на год, расход будет минимальным.

Что такое «фантомное потребление»

Зарядные устройства входят в эту категорию, но они одни из самых маленьких «потребителей» в доме.

Гораздо больше электроэнергии в standby-режиме могут тратить:

телевизоры;

игровые консоли;

Wi-Fi роутеры;

компьютеры в спящем режиме.

Есть ли смысл извлекать зарядку из розетки

С точки зрения экономии:

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влияние минимальное;

для одной зарядки — почти незаметный;

в масштабе многих устройств — небольшой, но накапливающийся.

С точки зрения практичности:

постоянное отключение не обязательно;

современные зарядки имеют защиту и низкое потребление.

С точки зрения безопасности:

качественные зарядки безопасны даже при постоянном подключении;

риски возрастают в дешевых или поврежденных блоках питания.

Когда лучше все же выключать зарядку

Есть несколько ситуаций, когда лучше не оставлять зарядное устройство в розетке:

если это дешевый или неизвестный бренд;

если зарядка нагревается даже без погрузки;

во время грозы или нестабильного напряжения;

если вы часто путешествуете и не пользуетесь устройствами.

Оставленная в розетке зарядка не является значительным источником расхода электроэнергии. В большинстве случаев это безопасно и почти не влияет на счет за свет.

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Но с точки зрения бытовой привычки и безопасности, выключение зарядки — это простой лайфхак, который может уменьшить риски и немного сократить «скрытое» потребление электроэнергии.

FAQ

Нужно ли извлекать зарядку из розетки, если она не используется?

Не обязательно. Современные зарядки потребляют очень мало электроэнергии в режиме ожидания, поэтому влияние на счет минимальное.

Потребляет ли зарядка электроэнергию, когда ничего не заряжает?

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Да, но очень незначительно — обычно меньше 1 Вт. Это явление называют «vampire power» или фантомное потребление.

Опасно ли оставлять зарядку в розетке?

Качественные зарядные устройства обычно неопасны. Риски возникают в дешевых, поврежденных или перегретых блоках питания.

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