Нужно ли класть грибы в холодильник: где именно их хранить, чтобы они не чернели

Когда речь идет о сохранности продуктов свежими подольше, стоит задуматься, как вы расставляете определенные продукты. К примеру, мало кто задумывается, где положить грибы, чтобы они не чернели.

О том, где правильно хранить грибы в холодильнике, рассказывает издание Express.

Грибы нуждаются в особом внимании, поскольку хранение их в неправильном месте может также испортить пищу рядом. В холодильнике грибы могут храниться от четырех до семи дней, тогда как нарезанные грибы — от одного до двух дней. Они являются прекрасным дополнением к разнообразным блюдам благодаря приданию мясистой текстуры и земляного вкуса супам, стер-фраям и пасте, но грибы нуждаются в дополнительном внимании, чтобы не стали скользкими и не почернели.

Хотя рекомендуется вынимать грибы из герметичной пластиковой упаковки перед тем, как поместить их в холодильник, сохраняя их в дышащих альтернативах, например, в бумаге, также важно учитывать, где именно вы их размещаете в холодильнике.

Многие из нас могут предположить, что грибы следует класть в ящик для овощей на дне холодильника, поскольку они классифицируются как овощи, но это может привести скорее к порче свежих продуктов, хранящихся рядом.

Эксперт по вопросам потребления Грейс Форелл появилась в программе This Morning, чтобы объяснить, почему средняя полка является идеальным местом для хранения грибов.

Следует помнить, что они выделяют газ этилен, который может ускорить созревание других продуктов вокруг, поэтому грибы действительно лучше хранить отдельно.

Бананы выделяют этот газ тоже, поэтому их никогда не следует хранить в холодильнике. Удивительно, но Грейс советует всем ставить молоко в холодильник, а не на дверцу. "Поскольку дверца часто открывается и закрывается, температура колеблется. Вместо этого его нужно поставить на среднюю полку рядом с грибами и фруктами".

Верхнюю часть холодильника следует оставить для продуктов, которые не быстро портятся, таких как масло, сыр и приправы, поскольку это самая теплая зона, а сырое мясо и рыба должны храниться на нижней полке.

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