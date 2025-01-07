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Нужно ли мыть чернослив или курагу перед употреблением: как это правильно делать

Нужно ли мыть чернослив или курагу перед употреблением: как это правильно делать

Как правильно мыть чернослив и курагу / Фото: pixabay.com

Сухофрукты, продаваемые на вес на рынках, могут содержать опасные микробы и грибки. В то же время фасованные промышленные сухофрукты часто обрабатывают диоксидом серы, который может нанести вред людям с аллергией или астмой. Поэтому чернослив, курагу и прочее нужно правильно мыть.

Мытье сухофруктов непосредственно перед употреблением помогает существенно снизить риск их вредного воздействия. Однако домашние и промышленные сухофрукты нуждаются в различных способах очищения.

Почему немытые сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Ученые установили, что немытые сухофрукты могут представлять две основные угрозы: микробиологическую и химическую.

Благодаря низкому содержанию влаги в сухофруктах, бактериях, дрожжах и плесени, которые в небольшом количестве есть на свежих фруктах, не имеют благоприятных условий для развития и размножения. Это делает процесс высушивания эффективным способом замедления порчи продуктов и уменьшения риска инфекционных заболеваний.

Однако сушка почти не влияет на болезнетворные вирусы и полностью не устраняет микробы. Микроорганизмы, пережившие этот процесс, остаются в спокойном состоянии и могут активироваться, когда на них попадает влага. Это может произойти, если сухофрукты хранились в плохо герметизированных пакетах.
 
Люди, потребляющие немытые сухофрукты, могут заразиться болезнями, передающимися через пищу, такими как сальмонеллез, стафилококк, кишечная палочка, шигеллез и другие патогены. Такие случаи происходят не так уж редко. Например, в 2021 году в Англии произошла вспышка гепатита А из-за употребления сушеных фиников, а в 2018—2019 годах в Норвегии и США были зарегистрированы вспышки сальмонеллеза, связанные с сушеными экзотическими фруктами и кокосом.
 
Есть еще один риск. Люди, употребляющие немытые сухофрукты, могут получить пищевое отравление из-за микотоксинов — химических соединений природного происхождения, выделяемых некоторыми видами плесневых грибков.
 
Риск заражения инфекционной болезнью касается как домашних сухофруктов, так и продаваемых на рынках на вес. На поверхности сухофруктов, продаваемых в упаковке, обычно не бывает бактерий. Перед сушкой и упаковкой фрукты обрабатываются современными методами обеззараживания, такими как микроволновой нагрев, радиочастотная обработка, инфракрасное и ультрафиолетовое облучение.
 
Промышленная обработка сухофруктов не только уничтожает вирусные частицы и уменьшает количество бактерий и грибков до безопасного уровня, но и нейтрализует микотоксины. Поэтому риск заболеть от сухофруктов в упаковке очень низок. Хотя сухофрукты в упаковках безопасны с точки зрения микробиологии, они несут другой риск. Особенно изюм и чернослив содержат диоксид серы, который используется в качестве консерванта для защиты от потемнения и порчи.
 
Диоксид серы имеет низкую токсичность, разлагается в организме и выводится с мочой. В количествах, которые можно получить от сухофруктов, он не наносит вред здоровым людям. Однако, если у человека астма или аллергия на сульфиты, немытые промышленные сухофрукты могут вызвать астматический приступ или аллергическую реакцию.
 

Как правильно мыть чернослив или курагу

Поскольку загрязнители в весовых и промышленных сухофруктах разные, их нужно мыть по-разному.

Как мыть домашние и сухофрукты с рынка. Для того чтобы избавиться от большинства микробиологических загрязнений, достаточно поместить сухофрукты в дуршлаг и тщательно промыть их под проточной водой.

Как мыть сухофрукты из упаковки. Главным химическим загрязнителем в промышленных сухофруктах является диоксид серы. Поскольку он водорастворим, погружение продуктов в теплую воду может помочь удалить большую часть этого вещества.

Чтобы устранить пыль с поверхности сухофруктов, сначала промойте их под проточной водой, затем положите в миску и залейте теплой водой (40-50 °C) на 20-30 минут. После того как сухофрукты размягчаются и разбухнут, промойте их еще раз. Это сделает их безопасными для всех, включая людей с аллергией или астмой.

Не забывайте, что мыть сухофрукты нужно непосредственно перед употреблением, поскольку влага способствует их быстрой порче и развитию плесени.

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