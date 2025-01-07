Нужно ли мыть чернослив или курагу перед употреблением: как это правильно делать

Однако сушка почти не влияет на болезнетворные вирусы и полностью не устраняет микробы. Микроорганизмы, пережившие этот процесс, остаются в спокойном состоянии и могут активироваться, когда на них попадает влага. Это может произойти, если сухофрукты хранились в плохо герметизированных пакетах.

Люди, потребляющие немытые сухофрукты, могут заразиться болезнями, передающимися через пищу, такими как сальмонеллез, стафилококк, кишечная палочка, шигеллез и другие патогены. Такие случаи происходят не так уж редко. Например, в 2021 году в Англии произошла вспышка гепатита А из-за употребления сушеных фиников, а в 2018—2019 годах в Норвегии и США были зарегистрированы вспышки сальмонеллеза, связанные с сушеными экзотическими фруктами и кокосом.

Есть еще один риск. Люди, употребляющие немытые сухофрукты, могут получить пищевое отравление из-за микотоксинов — химических соединений природного происхождения, выделяемых некоторыми видами плесневых грибков.

Риск заражения инфекционной болезнью касается как домашних сухофруктов, так и продаваемых на рынках на вес. На поверхности сухофруктов, продаваемых в упаковке, обычно не бывает бактерий. Перед сушкой и упаковкой фрукты обрабатываются современными методами обеззараживания, такими как микроволновой нагрев, радиочастотная обработка, инфракрасное и ультрафиолетовое облучение.

Промышленная обработка сухофруктов не только уничтожает вирусные частицы и уменьшает количество бактерий и грибков до безопасного уровня, но и нейтрализует микотоксины. Поэтому риск заболеть от сухофруктов в упаковке очень низок. Хотя сухофрукты в упаковках безопасны с точки зрения микробиологии, они несут другой риск. Особенно изюм и чернослив содержат диоксид серы, который используется в качестве консерванта для защиты от потемнения и порчи.

Диоксид серы имеет низкую токсичность, разлагается в организме и выводится с мочой. В количествах, которые можно получить от сухофруктов, он не наносит вред здоровым людям. Однако, если у человека астма или аллергия на сульфиты, немытые промышленные сухофрукты могут вызвать астматический приступ или аллергическую реакцию.

Как правильно мыть чернослив или курагу