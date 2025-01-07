Нужно ли мыть чернослив или курагу перед употреблением: как это правильно делать

Сухофрукты, продаваемые на вес на рынках, могут содержать опасные микробы и грибки. В то же время фасованные промышленные сухофрукты часто обрабатывают диоксидом серы, который может нанести вред людям с аллергией или астмой. Поэтому чернослив, курагу и прочее нужно правильно мыть.
Мытье сухофруктов непосредственно перед употреблением помогает существенно снизить риск их вредного воздействия. Однако домашние и промышленные сухофрукты нуждаются в различных способах очищения.
Почему немытые сухофрукты могут быть опасны для здоровья
Ученые установили, что немытые сухофрукты могут представлять две основные угрозы: микробиологическую и химическую.
Как правильно мыть чернослив или курагу
Поскольку загрязнители в весовых и промышленных сухофруктах разные, их нужно мыть по-разному.
Как мыть домашние и сухофрукты с рынка. Для того чтобы избавиться от большинства микробиологических загрязнений, достаточно поместить сухофрукты в дуршлаг и тщательно промыть их под проточной водой.
Как мыть сухофрукты из упаковки. Главным химическим загрязнителем в промышленных сухофруктах является диоксид серы. Поскольку он водорастворим, погружение продуктов в теплую воду может помочь удалить большую часть этого вещества.
Чтобы устранить пыль с поверхности сухофруктов, сначала промойте их под проточной водой, затем положите в миску и залейте теплой водой (40-50 °C) на 20-30 минут. После того как сухофрукты размягчаются и разбухнут, промойте их еще раз. Это сделает их безопасными для всех, включая людей с аллергией или астмой.
Не забывайте, что мыть сухофрукты нужно непосредственно перед употреблением, поскольку влага способствует их быстрой порче и развитию плесени.
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