Нужно ли мыть голову перед окрашиванием, чтобы пигмент дольше держался: ответ парикмахеров

Как подготовить волосы к окрашиванию / © pixabay.com

Перед окрашиванием волос многие колеблются: мыть голову или лучше оставить ее немытой. Одни уверены, что чистые волосы лучше впитывают краску, другие боятся повредить кожу головы и испортить результат. Парикмахеры объяснили, как поступать правильно, чтобы цвет получился ровным, насыщенным и держался как можно дольше.

Нужно ли мыть волосы перед окрашиванием на самом деле

Специалисты сходятся во мнении: непосредственно перед покраской мыть голову не стоит. Оптимальный вариант — помыть волосы за 24-48 часов до процедуры. За это время на коже головы появляется тонкий природный жировой слой. Он выполняет сразу две важные функции:

защищает кожу от раздражения и пересушивания;

помогает краске равномерно распределяться по всей длине волос.

Именно благодаря этому пигмент ложится лучше, а цвет выглядит более глубоким и естественным.

После окрашивания не мойте голову не менее 48 часов. Именно за это время пигмент окончательно закрепляется в структуре волос. В дальнейшем используйте шампуни для окрашенных волос и избегайте слишком горячей воды.

Когда все же лучше помыть голову перед окрашиванием волос

Есть ситуации, когда без мытья не обойтись:

если на волосах много стайлинговых средств — лак, мусс, гель;

после бассейна с хлорированной водой;

если волосы очень жирные и быстро пачкаются.

В таком случае парикмахеры советуют использовать мягкий шампунь без силиконов и не наносить бальзам или маску перед покраской.

Что нельзя делать перед покраской

Чтобы пигмент дольше держался, следует избегать нескольких распространенных ошибок:

не делать пилинг или скраб кожи головы накануне;

не использовать глубоко очищающие шампуни;

не наносить масла и сыворотки за день до процедуры.

Эти действия могут сделать волосы слишком "открытыми", из-за чего краска будет быстрее вымываться.