Нужно ли мыть голову перед окрашиванием, чтобы пигмент дольше держался: ответ парикмахеров
Эти профессиональные советы помогут понять, как подготовить волосы к окрашиванию, чтобы цвет был ровным, насыщенным и не смывался как можно дольше.
Перед окрашиванием волос многие колеблются: мыть голову или лучше оставить ее немытой. Одни уверены, что чистые волосы лучше впитывают краску, другие боятся повредить кожу головы и испортить результат. Парикмахеры объяснили, как поступать правильно, чтобы цвет получился ровным, насыщенным и держался как можно дольше.
Нужно ли мыть волосы перед окрашиванием на самом деле
Специалисты сходятся во мнении: непосредственно перед покраской мыть голову не стоит. Оптимальный вариант — помыть волосы за 24-48 часов до процедуры. За это время на коже головы появляется тонкий природный жировой слой. Он выполняет сразу две важные функции:
защищает кожу от раздражения и пересушивания;
помогает краске равномерно распределяться по всей длине волос.
Именно благодаря этому пигмент ложится лучше, а цвет выглядит более глубоким и естественным.
После окрашивания не мойте голову не менее 48 часов. Именно за это время пигмент окончательно закрепляется в структуре волос. В дальнейшем используйте шампуни для окрашенных волос и избегайте слишком горячей воды.
Когда все же лучше помыть голову перед окрашиванием волос
Есть ситуации, когда без мытья не обойтись:
если на волосах много стайлинговых средств — лак, мусс, гель;
после бассейна с хлорированной водой;
если волосы очень жирные и быстро пачкаются.
В таком случае парикмахеры советуют использовать мягкий шампунь без силиконов и не наносить бальзам или маску перед покраской.
Что нельзя делать перед покраской
Чтобы пигмент дольше держался, следует избегать нескольких распространенных ошибок:
не делать пилинг или скраб кожи головы накануне;
не использовать глубоко очищающие шампуни;
не наносить масла и сыворотки за день до процедуры.
Эти действия могут сделать волосы слишком "открытыми", из-за чего краска будет быстрее вымываться.