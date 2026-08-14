Нужно ли мыть овощи сразу после покупки: как не испортить продукты

Овощи / © pexels.com

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В большинстве случаев овощи перед холодильником мыть не нужно. Продукты лучше хранить немытыми, а промывать непосредственно перед приготовлением или употреблением, таким образом на поверхности и между листьями не задерживается лишняя вода. Это не значит, что овощи можно есть немытыми. Мытье под проточной водой перед едой помогает убрать грязь, а преждевременное мытье требует тщательного высушивания, чтобы продукты не потеряли свежесть раньше.

ТСН.ua делится полезными советами.

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Какие овощи не стоит мыть вперед

Общее правило касается большинства новых овощей и фруктов. После покупки их следует перебрать, отложить поврежденные экземпляры, а мытье оставить на момент перед едой или приготовлением.

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Овощи с грунтом также не обязательно сразу погружать в воду. Сухую грязь можно осторожно встряхнуть или убрать щеткой, если это не повреждает поверхность. Картофель, лук и батат лучше держать в соответствующем месте сухими, а не влажными в пакете или закрытом контейнере.

Важны также температура, влажность и соседство продуктов. Этилен, выделяющий некоторые фрукты, может ускорять созревание и порчу чувствительных овощей, поэтому покупки следует разлагать с учетом их совместимости.

Когда мытье нужно сразу

Мыть продукт сразу стоит, когда на нем есть видимая грязь, которая может попасть на другие продукты или кухонные поверхности. Также не откладывайте мойку, если овощ нужно быстро почистить, нарезать или приготовить.

Листовая зелень – частный случай. Ее можно промыть перед хранением, но после этого тщательно высушите листья чистым полотенцем, чтобы в контейнере не оставалась излишняя влага.

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Продукты с маркировкой «предварительно вымытые» или «готовые к употреблению» дополнительно мыть не нужно, если упаковка не повреждена. Если вы все же промываете их, чистые овощи не должны контактировать с грязной раковиной, доской или кухонными принадлежностями.

Как высушить и хранить овощи после мытья

Если вы промыли овощи перед холодильником, не убирайте их сразу в пакет. Сначала дайте воде стечь, а поверхность промокните чистым бумажным или тканевым полотенцем. Для зелени и листьев можно использовать центрифугу, если она есть.

Храните продукты в чистой таре или в пакете, который не задерживает избыток конденсата. Не уплотняйте легко мнущиеся овощи и регулярно проверяйте их: один испорченный экземпляр может ускорить порчу соседних.

Безопасная мойка перед приготовлением

Перед мытьем обязательно промойте руки, а овощи промывайте под чистой проточной водой. Твердые продукты, например, огурцы или дыни, можно осторожно потереть чистой щеткой. После этого овощи следует высушить чистым полотенцем, особенно если их будут есть сырыми.

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Не используйте мыло, отбеливатели, средства для мытья посуды и бытовые дезинфектанты для овощей: они не предназначены для еды и могут остаться на ее поверхности. Поврежденные или подгнившие участки срежьте перед приготовлением, руки, доску и нож вымойте после контакта с продуктами.

Базовое правило простое: для более длительного хранения овощи обычно оставляют немытыми, а моют непосредственно перед едой. Исключения не упраздняют потребности в чистоте — они требуют внимательно высушить продукты и не допустить контакта с грязными поверхностями.

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