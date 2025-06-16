Нужно ли мыть сковородку сразу после жарки пищи: профессиональные повара дали окончательный ответ

Мытье сковородки сразу после приготовления пищи кажется логичным — горячая поверхность, жир еще не застыл, смоется все быстрее. Но профессиональные повара предостерегают: такая привычка может уничтожить вашу любимую сковородку. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», что нельзя делать со сковородой, если вы хотите сохранить ее качество надолго.

Не торопитесь: не мойте сковороду сразу после жарки. Если после приготовления пищи поставить горячую сковороду под холодную воду, ее можно легко испортить. Такой температурный стресс провоцирует микротрещины в металле или покрытии. Внешне это может быть незаметно, но впоследствии еда начинает пригорать, а антипригарный слой — шелушиться. Особенно это касается тефлоновых и керамических покрытий, уязвимых к резким температурным изменениям. Вместо мытья просто налейте в теплую сковороду горячую воду и оставьте на несколько минут. Жир размякнет, и посуда легко очистится без вреда.

Аккуратно со средствами: не скребите и не трите абразивами. Тефлон и другие деликатные покрытия не выдерживают грубого отношения. Надо забыть о металлических щетках, порошковых моющих средствах и агрессивной химии. Используйте мягкую губку и жидкое средство без хлора или кислот. Если еда пригорела, просто замочите сковороду в теплой воде и загрязнение легко смоется. Даже мелкие царапины сокращают срок службы покрытия и могут сказаться на вкусовых свойствах готовящихся блюд.

Не храните блюда в сковороде. Еще одна распространенная ошибка — оставлять пищу в сковороде на ночь или ставить ее в холодильник. При хранении пища выделяет кислоты, которые вступают в реакцию с металлом, особенно, если покрытие уже частично повреждено. Это может привести к коррозии и даже повлиять на безопасность продуктов. Сковорода предназначена для приготовления, а не для хранения. Еду следует перекладывать в контейнеры или кастрюлю.