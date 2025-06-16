- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 2 мин
Нужно ли мыть сковородку сразу после жарки пищи: профессиональные повара дали окончательный ответ
Если следовать этим простым советам, ваша любимая сковорода прослужит гораздо дольше, а процесс приготовления блюд будет приятным и безопасным.
Мытье сковородки сразу после приготовления пищи кажется логичным — горячая поверхность, жир еще не застыл, смоется все быстрее. Но профессиональные повара предостерегают: такая привычка может уничтожить вашу любимую сковородку. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», что нельзя делать со сковородой, если вы хотите сохранить ее качество надолго.
Почему нельзя мыть сковороду сразу после жарки: советы, которые продлят ей жизнь
Не торопитесь: не мойте сковороду сразу после жарки. Если после приготовления пищи поставить горячую сковороду под холодную воду, ее можно легко испортить. Такой температурный стресс провоцирует микротрещины в металле или покрытии. Внешне это может быть незаметно, но впоследствии еда начинает пригорать, а антипригарный слой — шелушиться. Особенно это касается тефлоновых и керамических покрытий, уязвимых к резким температурным изменениям. Вместо мытья просто налейте в теплую сковороду горячую воду и оставьте на несколько минут. Жир размякнет, и посуда легко очистится без вреда.
Аккуратно со средствами: не скребите и не трите абразивами. Тефлон и другие деликатные покрытия не выдерживают грубого отношения. Надо забыть о металлических щетках, порошковых моющих средствах и агрессивной химии. Используйте мягкую губку и жидкое средство без хлора или кислот. Если еда пригорела, просто замочите сковороду в теплой воде и загрязнение легко смоется. Даже мелкие царапины сокращают срок службы покрытия и могут сказаться на вкусовых свойствах готовящихся блюд.
Не храните блюда в сковороде. Еще одна распространенная ошибка — оставлять пищу в сковороде на ночь или ставить ее в холодильник. При хранении пища выделяет кислоты, которые вступают в реакцию с металлом, особенно, если покрытие уже частично повреждено. Это может привести к коррозии и даже повлиять на безопасность продуктов. Сковорода предназначена для приготовления, а не для хранения. Еду следует перекладывать в контейнеры или кастрюлю.
Избегайте перегрева: не ставьте сковороду без воды на огонь. Еще одна распространенная ошибка — нагревать пустую сковородку. Если не добавить хотя бы несколько капель растительного масла или воды перед разогревом, покрытие быстро потеряет свои свойства. Не стоит также ставить сковороду из холодильника прямо на горячую конфорку, это может повредить ее.