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Нужно ли накрывать крышкой еду во время приготовления: ученые наконец-то дали однозначный ответ
Накрывать крышкой или оставлять открытой посуду во время приготовления пищи — этот, казалось бы, небольшой нюанс вызывает множество споров. И наконец ученые дали окончательный ответ, как поступать правильно.
Недавно ICMR (Индийский совет медицинских исследований) опубликовал рекомендации, в которых объяснил, почему важно накрывать сковороду во время приготовления пищи. Ученые отмечают, что это помогает не только сэкономить время, но и сохраняет больше питательных веществ в блюдах. А если оставить посуду без крышки, продукты будут готовиться дольше, а питательные вещества будут теряться.
Почему так происходит? По данным ученых из совета, влияние воздуха значительно ускоряет потерю продуктами питательных веществ, в том числе витаминов и минералов. Когда посуда накрыта крышкой во время приготовления, пища меньше контактирует с воздухом, а также готовится гораздо быстрее, поэтому питательные вещества сохраняются лучше.
Хотя, говорят ученые, зеленые овощи и листья и меняют свой цвет во время приготовления под крышкой, что сигнализирует о потере некоторых полезных веществ, большинство все же остаются в блюде.
Благодаря правильной кулинарной обработке усвояемость пищи улучшается, она имеет более приятный вкус, ее текстура и внешний вид улучшаются. А еще приготовление под крышкой помогает сделать некоторые питательные вещества более доступными человеческому организму.
В ICMR также уверяют, что среди всех методов приготовления блюд следует отдать предпочтение варке под давлением или приготовлению на пару. Они приводят к меньшей потере питательных веществ по сравнению с жаркой. В пище, приготовленной на пару, говорится в сообщении, повышается уровень полифенолов и антиоксидантов, особенно в овощах и зелени.
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