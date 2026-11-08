Нужно ли накрывать сковороду крышкой во время жарки рыбы: повара дали окончательный ответ

Как правильно жарить рыбу / © pexels.com

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Во время жарки рыбы многие хозяйки накрывают сковороду крышкой, чтобы блюдо быстрее приготовилось и не разбрызгивало жир. Однако именно эта привычка может помешать получить аппетитную золотистую корочку. Кулинары советуют выбирать способ приготовления в зависимости от толщины кусочков и желаемого результата.

Почему рыбу лучше жарить без крышки

Если накрыть сковороду, пара будет оставаться внутри и оседать на поверхности рыбы. Из-за избытка влаги корочка не сможет хорошо подрумяниться, а кусочки могут получиться мягкими и немного тушеными вместо жареных.

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Поэтому филе, небольшие кусочки и порционные стейки, как правило, готовят без крышки. Так влага испаряется, поверхность постепенно поджаривается, а рыба приобретает характерный золотистый цвет.

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Чтобы получить хороший результат, важно соблюдать несколько правил.

Перед приготовлением промокните рыбу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Хорошо разогрейте сковороду, прежде чем выкладывать кусочки.

Не переворачивайте рыбу слишком часто — дождитесь, пока снизу образуется румяная корочка.

Не кладите слишком много кусочков одновременно, иначе температура сковороды снизится, а рыба начнет выделять больше жидкости.

Переворачивайте филе осторожно, широкой лопаткой, чтобы не повредить нежную мякоть.

Когда все-таки можно накрыть сковороду крышкой

Крышка пригодится, если куски рыбы толстые и нужно, чтобы они хорошо приготовились внутри. В таком случае сначала обжарьте рыбу с обеих сторон без крышки до появления корочки, затем уменьшите нагрев и накройте сковороду на короткое время.

Этот прием помогает довести толстые кусочки до готовности, не пересушивая их снаружи. Однако не стоит держать крышку закрытой на протяжении всего приготовления: из-за накопления пара корочка размякнет.

Готовность проверяйте по толщине куска: мякоть должна стать непрозрачной и легко разделяться вилкой. Для точного контроля безопасной температуры внутри рыбы ориентируется на 63 °C.

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