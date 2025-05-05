Нужно ли накрывать сковороду крышкой во время жарки рыбы: запомните раз и навсегда

Как правильно жарить рыбу / © Freepik

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Рассказываем, как правильно пожарить рыбу, чтобы она была нежной внутри и имела хрустящую корочку снаружи. И нужно ли накрывать сковороду крышкой во время жарки рыбы.

Как правильно жарить рыбу: нужно ли накрывать сковороду крышкой

Во-первых, профессиональные повара не рекомендуют накрывать сковороду крышкой во время жарки рыбы. Многие так поступают, считая, что таким образом рыба лучше прожарится. Однако это ошибка, которую не следует совершать. Накрытая крышкой рыба тушится, потому что вода не испаряется, а остается внутри. Вместо жареной рыбы можно получить вареную без аппетитного хрустящего румянца. Потому эксперты советуют жарить рыбу только на открытой сковороде.

Во-вторых, перед жаркой рыбы нужно обязательно приготовить панировку. Чтобы получить хрустящую корочку, ее нужно обвалять в муке или сухарях, также можно сделать кляр. Мука под воздействием высокой температуры превращается в тонкую корочку. Корочка из панировочных сухарей будет более толстой и насыщенной. А кляр придаст рыбе сочность и нежность внутри и одновременно сформирует хрустящую золотистую оболочку снаружи.

В третьих, необходимо жарить рыбу на хорошо разогретой сковороде, однако огонь должен быть средним. Тогда рыба не будет прилипать к сковороде и равномерно прожарится. Оптимальное время для жарки — 5 минут с каждой стороны. Масло лучше брать рафинированное, оно не изменит вкуса рыбы и не будет гореть при высокой температуре.

В-четвертых, вид рыбы также имеет огромное значение. Лучше всего для жарки подходят те виды рыбы, которые имеют плотную текстуру: судак, треска, морской окунь, можно брать семгу и форель.

Секрет вкусной сочной жареной рыбы с хрустящей румяной корочкой — это сочетание правильной подготовки, выбора подходящего масла, оптимального температурного режима и отсутствия крышки на сковороде. Если соблюсти эти простые рекомендации, можно превратить даже недорогую речную рыбу в настоящее произведение кулинарного искусства.