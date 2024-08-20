Нужно ли носить черную одежду как знак траура по умершим: ответ священника

Среди украинцев принято носить черную одежду и платок как знак траура по умершим. Кто-то носит такую одежду девять или сорок дней, а кто-то – полгода и год.

Нужно ли носить черное в знак траура, рассказал священник Алексей Филюк.

По его словам, носить или не носить черную одежду – это личное дело каждого. Таких предписаний нет, а потому это не является обязательным:

"Слово Божие говорит: "Не грустите по умершим. Придет время – и вы с умершими встретитесь". Поэтому носить или не носить черное – вопрос вашей индивидуальности. Хотите – носите траур 9 дней, 40 дней, год. А хотите, то даже на второй день ходите без платка и траурных атрибутов. Господь не хочет, чтобы вы всю жизнь были в трауре".

Вообще если умер близкий родственник, то суровый траур должен быть 40 дней, далее – на усмотрение каждого.

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Среди украинцев это принято, потому что, мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

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