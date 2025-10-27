Нужно ли обрезать хризантемы на зиму, нужно ли выкапывать на зиму

Уход за хризантемами осенью

Хризантемы являются одними из последних цветов, которые украшают сад яркими красками перед приходом зимы. Однако, чтобы эти осенние красавицы успешно пережили холода и снова порадовали обильным цветением в следующем году, чрезвычайно важно правильно подготовить их к зимнему покою. В зависимости от сорта некоторые хризантемы можно оставить зимовать в открытом грунте, тогда как другие требуют обязательного выкапывания и хранения в помещении.

Нужно ли обрезать хризантемы на зиму

Обрезать хризантемы осенью необходимо, но делать это следует не сразу после завершения цветения. Лучшее время для этой процедуры наступает, когда цветы полностью отцвели и погода стабильно прохладнее, после первых заморозков. Очень ранняя обрезка, пока тепло, может спровоцировать нежелательный рост новых побегов, что лишь ослабит растение перед зимой.

Стебли растения обрезают, оставляя над землей короткие пеньки высотой 10-15 сантиметров.

Обрезка имеет несколько важных преимуществ:

Она существенно уменьшает риск развития грибковой гнили под слоем снега и влаги.

Значительно облегчает процесс укрытия остающихся в почве растений.

Способствует стимуляции весеннего обновления и роста новых побегов.

Перед тем как провести обрезку, желательно тщательно очистить прикорневую зону куста от любых сухих листьев, сорняков и мусора. Это необходимо для того, чтобы не оставлять влажные участки, которые могут стать убежищем для вредителей или рассадником болезней на зимний период.

Определение необходимости выкапывания хризантем полностью зависит от их сорта и главным образом от их морозостойкости.

Хризантемы, которые обязательно нужно выкапывать (теплолюбивые сорта)

К этой группе относятся растения, плохо переносящие суровые или даже умеренные морозы, особенно в условиях влажной почвы:

Большецветковые хризантемы наиболее чувствительны к холоду, поскольку они часто выводились для коммерческого выращивания и имеют меньшую природную устойчивость.

Декоративные или южные сорта также требуют обязательного выкапывания.

Шаровидные хризантемы (их еще называют мультифлора) также относятся к теплолюбивым сортам, и их обычно рекомендуется выкапывать или переносить в помещение, особенно в регионах с суровыми зимами или нестабильным температурным режимом. Эти сорта обладают компактной, но поверхностной корневой системой, что делает их уязвимыми к вымерзанию.

Для этих сортов выкапывание вместе с комом земли и хранение в прохладном, но не морозном месте (при температуре от 0 до +6 тепла) является единственной гарантией их хранения до весны.

Хризантемы, которые можно оставлять в почве (морозостойкие сорта)

К этой группе относятся сорта, эволюционно приспособленные к холодному климату:

Корейские хризантемы наиболее морозостойки и выносливы.

Мелкоцветковые садовые хризантемы также способны успешно перезимовать в открытом грунте.

Эти сорта можно смело оставлять в саду, однако после обрезки они обязательно нуждаются в надежном укрытии толстым слоем мульчи и еловым лапником, чтобы защитить корневую шейку от сильных морозов и влаги.

Общее правило, если вы не уверены в сорте или зиме в вашем регионе очень строги, лучше перестраховаться и выкопать наиболее ценный или декоративный кустарник.

Как хранить выкопанные хризантемы

Выкапывать хризантемы рекомендуется после того, как температура воздуха стабильно снизится, но еще до наступления сильных морозов.

Куст осторожно выкапывают вместе с большим комом земли вокруг корневой системы.

Растения пересаживают в неглубокие горшки или ящики, используя влажную землю или песок.

Корневища лучше всего хранить в прохладном, темном помещении, например погреб, подвал или неотапливаемый гараж. Оптимальной считается стабильная температура +2…+6°C. Следует избегать слишком высоких температур, которые могут спровоцировать преждевременный рост.

Полив в течение зимнего покоя полив должен быть минимальным, только для того, чтобы корни не пересохли. Земля должна быть только немного влажной.

Весной, когда угроза поворотных заморозков окончательно пройдет и почва прогреется, кусты можно снова высаживать на постоянное место в открытый грунт.

Как защищать обрезанные хризантемы

Для тех морозостойких хризантем, которые остаются зимовать на улице, необходимо создать надежную защиту.

После обрезки вокруг корневой шейки следует насыпать слой мульчи толщиной 10–15 сантиметров. Для мульчирования лучше всего подходят торф, перегной, опилки или сухие листья. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию корней.

Сверху на мульчу рекомендуется накрыть кусты ветвями хвойных деревьев или лапником. Такое укрытие создает необходимую воздушную прослойку, которая не позволяет растению запреть, как это может произойти под полиэтиленом или плотной пленкой, и надежно защищает от вымерзания.

Укрытие снимают весной не спеша, постепенно, когда уже не ожидается сильных ночных морозов.

Соблюдение этих правил является залогом того, что весной хризантемы мощно восстановятся и щедро отблагодарят садовода пышным осенним цветением.