Нужно ли обрезать хризантемы на зиму: подготовка растения к холодам

Подготовка хризантем к зиме: нужно ли их обрезать
Хризантемы – одни из самых популярных осенних цветов. Некоторые убеждены, что это растение может расти без особого ухода, но это не так, чтобы получить хорошие цветы, растение, в частности, нужно подготовить к зиме. Осенью эти цветы нуждаются в особом внимании, поскольку некоторые сорта могут не пережить даже теплую зиму.
Подготовка хризантемы к зимовке заключается в обрезке кустов и внесении удобрений.
Относительно зимовки хризантем среди хризантем есть разные сорта растений с разными показателями устойчивости. Специалисты различают два типа хризантем — это сорта, которые требуют выкапывания и хранения в прохладном и сухом месте и сорта, которые могут зимовать в открытом грунте без выкапывания.
Хризантемы, нуждающиеся в хранении в подвалах или других помещениях, выкапывают после того, как засохнет наземная часть растения.
Почему нужно обрезать хризантемы на зиму
Обрезать хризантему нужно и в первом, и во втором случае. Во-первых, обрезанные кусты легче укрыть на зиму, если они должны зимовать в открытом грунте. А зимующие в подвалах растения после обрезки легче сохраняются – нет риска случайно повредить побеги.
Как обрезать побеги
Обрезать хризантемы следует тогда, когда наступают осенние холода. Побеги обрезают, оставляя веточки высотой 10 – 15 см.
После этого те сорта, которые будут зимовать в открытом грунте, укрыть, чтобы защитить молодые побеги, которые уже появляются на кустах.
Окучить землей весь куст, чтобы не застаивалась вода
Когда на улице будет уже достаточно холодно, в ноябре-декабре укрыть хризантему агроволокном или пленкой или хвойными ветвями.
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