Нужно ли открывать дверь стиральной машинки после стирки: как правильно ее сушить, чтобы не было плесени

Как правильно проветривать и сушить стиральную машинку

Реклама

Многие из нас после стирки автоматически оставляют дверцу стиральной машины открытой, считая, что этого достаточно для проветривания. Однако эксперты утверждают, что этот привычный ритуал не является самым эффективным. Для полного просушки и предотвращения появления неприятного запаха и плесени нужно соблюдать несколько важных правил.

Почему одной открытой дверцы недостаточно для просушки

Согласно рекомендациям специалистов сервисных центров и производителей бытовой техники, основная проблема кроется в остаточной влаге, которая скапливается в скрытых отсеках машины. В частности это касается лотка для моющих средств, сливного фильтра и резиновых уплотнителей. Если открывать только дверцу барабана, влага в этих местах остается, создавая идеальную среду для развития грибка, плесени и бактерий.

Профессиональные инженеры-техники подчеркивают, что чаще всего источником неприятного запаха является отсек для порошка и кондиционера. Остатки моющих средств, смешиваясь с водой, превращаются в питательную среду для микроорганизмов.

Реклама

Как правильно ухаживать за стиралкой, как ее просушивать

Чтобы предотвратить проблемы, эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

В первую очередь, подчеркивают, что после стирки нужно оставлять лоток для моющих средств открытым . Этот отсек является ключевым для правильного проветривания. Открытый лоток обеспечивает отвод влаги из внутренних полостей машинки, предотвращая застой воды и размножение микроорганизмов.

Открывать дверцу барабана, но не полностью. Небольшой щели достаточно для циркуляции воздуха. Оставлять дверцу открытой полностью на длительное время не нужно.

Обязательно протирать уплотнители. После каждой стирки протирайте резиновую манжету люка сухой тряпкой. Это поможет избежать накопления влаги и грязи.

Как избавиться от плесени и неприятного запаха в стиральной машинке

Если вы уже заметили признаки плесени или ощущаете стойкий неприятный запах, нужно провести дезинфекцию.

Нанесите перекись водорода (концентрацией не менее 9%) на мягкую ткань и тщательно протрите все внутренние поверхности, особенно резиновый уплотнитель. Перекись эффективно уничтожает грибок.

Запустите цикл стирки при высокой температуре (60°C). Можно добавить в отсек для порошка специальные таблетки для чистки стиральных машин или же растереть таблетки перекиси водорода. Такую процедуру следует проводить без загрузки белья.

Даже самый тщательный уход за машиной будет менее эффективным, если в помещении, где он установлен, высокая влажность. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в ванной комнате или другом помещении. Регулярное проветривание значительно снижает риск образования сырости внутри техники.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил поможет поддерживать вашу стиральную машину в идеальном состоянии, обеспечивая ее свежесть и долговечность.