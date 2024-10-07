Нужно ли перекапывать огород осенью: когда и как это лучше делать

Осеннее перекапывание земли считается одной из важных процедур, способствующих восстановлению почвы после сбора урожая. Однако все чаще возникает вопрос: действительно ли это необходимо, можно ли обойтись только весенним перекапыванием? Итак, разберемся окончательно, нужно ли перекапывать огород осенью, когда и как лучше всего это сделать.

Зачем перекапывать землю: объяснение опытных хозяев

Огородники рекомендуют обязательно перекапывать землю осенью, и на это есть несколько причин.

При перекапывании значительно проще вносить органические и минеральные удобрения, известковать почву для раскисления. Эффект от проведения подкормки и обновления земли увеличивается в несколько раз.

Не будут расти сорняки, потому что после перекопки они будут оставаться глубоко в земле.

Вредители и их личинки, болезнетворные бактерии и другие вредные организмы, которые после перекапывания оказываются на поверхности, быстро погибают.

Улучшается структура почвы, она становится рыхлой, хорошо пропускает кислород и влагу, не уплотняется за зиму и весной быстрее прогревается.

После осенней перекопки участок чистый, нет сорняков, листьев и другого мусора, поэтому весной значительно меньше работы.

Когда и как лучше перекапывать огород

Осенью лучше перекапывать участок после сбора урожая в конце октября – начале ноября. Все будет зависеть от погодных условий региона, но работу лучше провести до начала затяжных осенних дождей.

Глубина перекопки будет зависеть от того, что будет сажаться на участке в следующем году. Для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дынь и петрушки глубина должна быть до 25 сантиметров. Для томатов, перца, редиса, огурцов и бобовых – 10 сантиметров.

Во время осенней перекопки не следует переворачивать землю, а лучше перекладывать, чтобы сохранить полезную микрофлору. Сорняки нужно выбирать и выбрасывать, не стоит оставлять их в земле. Если почва твердая и каменистая, нужно копать на два штыка лопаты и переворачивать землю, чтобы насытить ее влагой и кислородом.

Если земля требует перекапывания, но нет времени этим заниматься, тогда следует посеять сидераты. Эти растения разрыхлят почву на глубину до 2 метров, насытят ее полезными веществами, снизят активность болезнетворных бактерий.

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