Нужно ли перекапывать огород в ноябре / © pexels.com

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Как объясняют специалисты, осеннее перекапывание полезно не для всех участков. Многое зависит от того, какая земля на огороде. Например, тяжелый глинистый грунт такая обработка может сделать более рыхлым, тогда как песчаный или легкий лучше лишний раз не беспокоить.

Для чего перекапывать огород осенью

У сторонников осеннего перекапывания есть несколько аргументов. Один из них — возможность избавиться от части вредителей, которые остаются зимовать в земле. Когда огород перекапывают, личинки и насекомые оказываются ближе к поверхности и становятся более уязвимыми к морозам.

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Кроме того, во время работы можно внести в грунт перегной или компост. За зиму органические удобрения начнут разлагаться, а земля получит дополнительное питание.

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Есть и другие причины, по которым огородники не спешат отказываться от этой работы:

большие комья земли за зиму промерзают и постепенно распадаются;

весной перерытые грядки на тяжелой почве бывает легче обрабатывать;

часть семян сорняков после попадания на поверхность может погибнуть от мороза;

в землю можно сразу внести органические удобрения, не откладывая эту работу до весны.

Еще один аргумент — накопление влаги. После таяния снега вода попадает в грунт и создает запас влаги, который пригодится растениям в начале нового сезона.

Однако все эти преимущества касаются, прежде всего, тех участков, где перекопка действительно нужна. Если земля рыхлая и хорошо обработана, излишняя работа может не дать ожидаемого результата.

Кому лучше не браться за лопату в ноябре

Глубокое перекапывание изменяет структуру почвы и нарушает привычную среду для живущих в ней организмов. Среди них есть дождевые черви и полезные микроорганизмы. Они помогают перерабатывать органические остатки и поддерживать плодородие земли.

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Когда почву переворачивают, часть этих организмов оказывается на поверхности. Остальные попадают в более глубокие слои, где условия для них могут быть неблагоприятными. Поэтому ежегодная перекопка всего огорода не всегда оправдана.

Осторожными следует быть и владельцам участков с легкой, рыхлой землей. Если она не уплотняется, хорошо пропускает воду и воздух, глубоко обрабатывать ее перед зимой нет необходимости.

Отдельно следует упомянуть о слишком влажной земле. После длительных дождей она налипает на лопату, а во время обработки комья могут сильно уплотняться. Весной такую почву будет сложнее разрыхлить.

Какую землю нужно перекапывать осенью

Прежде чем планировать осенние работы, следует обратить внимание на тип почвы. Именно от него зависит, нужна ли перекопка в ноябре:

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Глинистый грунт. Тяжелая глинистая земля часто уплотняется, плохо пропускает воду и воздух. Поэтому ее обычно рекомендуют перекапывать осенью. За зиму большие комки промерзают, а после чередования морозов и оттепели постепенно распадаются. Весной работать с такой землей становится легче. Песчаная почва. В отличие от глинистого, песчаная почва имеет рыхлую структуру. Глубокая перекопка ему обычно не нужна. Достаточно убрать растительные остатки и при необходимости внести органику для улучшения его свойств. Легкая и рыхлая почва. Если земля на грядках хорошо пропускает воздух и воду, осенью ее можно не перекапывать. Излишнее вмешательство способно нарушить естественную структуру верхнего слоя.

Так что владельцам тяжелых глинистых участков следует рассмотреть осеннюю перекопку, а тем, у кого земля легкая и рыхлая, лучше не спешить с лопатой.

Что делать на огороде в ноябре, если не перекапывать землю

Отказ от перекапывания не означает, что грядки нужно оставить без присмотра. До наступления морозов можно выполнить несколько несложных работ, которые помогут подготовить огород к следующему сезону.

Прежде всего следует убрать остатки больных растений и сорняков. Здоровую ботву можно использовать для компоста, если она не имеет признаков поражения болезнями.

Также можно распределить по грядкам зрелый компост или перегной. Органические удобрения будут постепенно отдавать питательные вещества земле.

Еще один вариант — замульчировать грядки. Для этого используют сухие листья, солому или другие соответствующие органические материалы. Мульча помогает оградить поверхность земли от резких перепадов температуры и препятствует чрезмерному испарению влаги.

Если же почва на участке тяжелая и плотная, откладывать перекапывание до весны не всегда целесообразно. В таком случае лучше провести работу до промерзания земли, выбрав день, когда она не слишком мокрая.

Следовательно, нужно ли перекапывать огород в ноябре, каждый хозяин должен решать, учитывая состояние своего участка. Для глинистой земли такая работа может быть полезной, а песчаная и рыхлая почва часто полностью обходится без глубокой обработки. Не стоит перекапывать грядки только потому, что так поступали каждый год: иногда сохранение природной структуры земли дает лучший результат.

FAQ

Нужно ли перекапывать огород на зиму?

Не обязательно. Перекапывание чаще всего рекомендуют для тяжелых глинистых грунтов, которые могут стать пухлыми благодаря промерзанию за зиму. Песчаную и легкую землю лучше лишний раз не переворачивать, особенно если она имеет хорошую структуру.

Когда лучше перекапывать огород?

Перекапывать грядки следует после сбора урожая, когда убраны растительные остатки, но земля еще не промерзла. Лучше выбирать сухой день, когда почва не переувлажнена. Если ноябрь показался дождливым и земля сильно мокрая, работу лучше перенести.

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