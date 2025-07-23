Нужно ли переворачивать банки с закручивающейся крышкой: даже не все опытные повара знают

Зачем переворачивать банки с консервацией: когда это нужно делать, а когда нет / © Pixabay

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Этот ритуал начался с жестяных крышек, которые закрывались “под ключ”, потому что они нуждались в дополнительной защите от протекания. Когда мы переворачивали банку, жидкость контактировала с крышкой, что помогало в герметизации и стерилизации. Именно благодаря такой простой процедуре продукт сохранялся подольше.

Научно это очень просто объяснить: когда крышки затрагивают горячее содержимое банки, то на внутренней ее поверхности вбиваются все потенциальные бактерии. В процессе охлаждения в перевернутом положении крышка “втягивается”, чем создает вакуум. Особенно важно это было для консервации с высоким содержанием кислоты (огурцы, помидоры), ведь здесь бактерии могут развиваться быстрее.

Но нужно ли всегда переворачивать банки с консервацией? Оказывается, что не все они нуждаются в дополнительной процедуре.

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Когда нужно переворачивать, а когда нет: все зависит от типа крышки

Не все крышки для банок одинаковы. И именно от них зависит, нужно переворачивать емкости после стерилизации.

Жестяные “под ключ”

Классические крышки используются со специальной машинкой для закатывания. Для них переворачивание обязательно. Ведь когда горячая вода контактирует с крышкой, то она стерилизует ее поверхность. А при охлаждении крышка деформируется, чем дополнительно герметизируется. Основные преимущества таких крышек заключаются в дополнительной стерилизации и герметизации, что снижает риск порчи продукции.

Чтобы правильно перевернуть банку с консервацией, используйте полотенце или перчатки. Так вы избежите ожогов. Банки остаются перевернутыми до полного охлаждения. Если вы плохо закрутили крышку, сразу после переворачивания увидите протечку. Это указывает на то, что банку следует перезакатать.

Крышка “твист-офф”

Завинчивающиеся крышки являются современными альтернативами старым жестяным крышкам “под ключ”. Они отличаются наличием полимерного покрытия, которое расширяется под воздействием горячей воды, чем создает герметичное уплотнение. Однако здесь есть важный нюанс: такие банки не переворачиваются.

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Дело в том , что в перевернутом положении чрезмерный объем горячей жидкости может повредить полимерное покрытие, а это приведет к потере герметичности. Дополнительно крышка “твист-офф” охлаждается быстрее, чем сама банка. Поэтому может возникнуть вздутие из-за давления.

Закручивать такие крышки нужно плотно, но не используя чрезмерных усилий. После этого оставьте консервацию в обычном положении до охлаждения. Когда банка охладится, слегка нажмите на центр крышки, если вы не услышали “клац”, значит она закрыта правильно.