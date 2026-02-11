Нужно ли поливать растения зимой: советы эксперта, которые сохранят сад здоровым до весны

Полив

Зимой многие убирают лейку подальше, считая, что растения не нуждаются во влаге. Но садоводы предостерегают: полный отказ от полива в холодное время может навредить зимнему саду.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Несмотря на замедление роста и состояние покоя, растения не прекращают потреблять воду. Во время сухой и ветреной зимы почва, особенно в горшках, быстро высыхает. В результате корни страдают от недостатка влаги, растения ослабевают и весной могут выйти из холодов обезвоженными и поврежденными.

Эксперт Крис Боннетт объясняет: распространенная ошибка — полностью прекращать полив зимой. По его словам, правильный подход — не отказ от воды, а изменение графика и способа полива в зависимости от сезона.

Когда поливать зимой

Специалист советует избегать полива при минусовой температуре или во время сильного снега. Лучшее время — мягкие дни без морозов и периоды засухи. Особого внимания требуют контейнерные растения, ведь они теряют влагу быстрее тех, что растут в открытом грунте.

По ориентировочным рекомендациям, растения в горшках могут нуждаться в поливе раз в одну-две недели, в грунте — раз в две-четыре недели, а кустарники — примерно каждые две-три недели. В то же время садоводам советуют перед поливом проверять состояние почвы: если верхний слой сухой, растение следует увлажнить.

Как поливать без вреда

Поливать лучше с утра, чтобы влага успела впитаться до ночного похолодания. Эксперты советуют не ограничиваться поверхностным сбрызгиванием, а увлажнять почву медленно и глубоко. Это способствует укреплению корневой системы.

Дополнительно поможет мульчирование — слой мульчи вокруг основания растений сохраняет влагу и защищает корни от холода. Также важно следить за состоянием листьев: поникшие или подсохшие кончики могут свидетельствовать об обезвоживании.

