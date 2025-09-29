Нужно ли поливать сад осенью: наконец-то дан окончательный ответ

Полив деревьев осенью// фото: zelenasadyba.com.ua

Реклама

Зачем поливать сад на зиму

По прошествии лета, с наступлением первых прохладных дней, жизненные процессы у плодовых деревьев замедляются, но корневая система продолжает активно функционировать, поглощая из почвы влагу и питательные вещества. Именно от этого зимнего запаса зависит успешная зимовка и мощный старт весной.

Главная задача влагозарядного полива — предотвратить зимнее высушивание древесины. В сухую, перемороженную почву морозный ветер и низкие температуры начинают активно вымораживать влагу из ветвей и ствола. Это приводит к высушиванию тканей, появлению морозобоин, растрескиванию коры и гибели молодых побегов. Насыщенные влажной ткани деревья намного лучше противостоят морозу.

Кроме того, влажная почва имеет высокую теплоемкость: она медленнее промерзает и дольше отдает накопленное за сезон тепло. Это создает более стабильные условия для корневой системы, защищая ее от резких колебаний температуры. Весной же дерево, получившее достаточный запас влаги, просыпается быстрее, имея ресурс для набухания почек и роста побегов даже при засушливой погоде.

Реклама

Как определить нужно ли поливать почву: простой тест

Прежде чем приступать к поливу, необходимо оценить состояние почвы, ведь если осень оказалась дождливой, дополнительная влага может быть излишней.

Определить состояние грунта можно с помощью простого теста. Необходимо взять небольшое количество земли из глубины 30-40 см недалеко от дерева и сжать ее в кулаке:

Если ком рассыпается, почва пересушена, и полив необходим в полном объеме.

Если комок сохраняет форму и оставляет на бумаге влажный след, дополнительный полив не требуется.

Если ком не рассыпается, но и следа не оставляет, почва влажная, но полив еще нужен — стандартную норму воды следует уменьшить на треть.

Когда поливать сад и огород: оптимальные сроки

Осенний полив сада

Очень важно правильно определить сроки осеннего полива. Слишком ранний полив может спровоцировать ненужный рост побегов, не успеющих созреть и обязательно вымерзнуть зимой. Слишком поздний полив, когда ударят первые морозы, опасен тем, что вода не впитается и замерзнет на поверхности, повреждая прикорневую зону.

Оптимальным периодом считается время окончания массового ноября, когда дерево уже перешло в состояние покоя, но почва еще не успел переморозиться. Наиболее благоприятное время — когда дневные температуры устойчиво держатся в районе +2⋯+5 °C. В украинских условиях это обычно период с конца октября до середины ноября.

Реклама

Поливать лучше в первой половине дня. Это позволит воде полностью впитаться до наступления ночных заморозков. Поздний вечерний полив может привести к замерзанию воды на поверхности.

Объемы воды и техника полива деревьев осенью

Объем воды для осеннего полива зависит от возраста и размера дерева, а также от типа почвы. Общее правило: зона активных корней примерно соответствует проекции кроны, и именно эту площадь нужно хорошо увлажнить.

Ориентировочные нормы полива деревьев таковы:

Молодые деревья (1–2 года): достаточно 4…6 ведер (40…60л) воды.

Деревья 3–5 лет: понадобится 8…12 ведер (80…120л).

Деревья 6-10 лет: от 15…25 ведер (150…250л).

Взрослые деревья (старше 10 лет, в том числе яблони и груши): может потребоваться от 25…50 ведер (250…500л) и больше.

Косточки культуры (вишня, слива) поливают умереннее, поскольку они чувствительны к чрезмерному увлажнению и застою воды у корневой шейки, что может вызвать выпревание.

В зависимости от типа почвы нормы полива деревьев нужно корректировать.

Реклама

Легкие супесчаные грунты пропускают воду быстрее, поэтому могут потребовать увеличения нормы на 15…20%.

Тяжелые глинистые почвы хорошо удерживают влагу, поэтому норму можно снизить на 20…30%, но критически важно разделить ее на 2…3 полива с интервалом в несколько часов.

Главный ориентир — глубина промачивания: вода должна проникнуть на глубину не менее 60…80 см, а для взрослого дерева — 1…1,5 м. Проверить это можно через 1–2 дня, выкопав узкую ямку под краем кроны. Если почва на дне влажная, цель достигнута.

Как поливать деревья: разные способы

Полив из шланга. Вода подаётся непосредственно к основанию дерева низким напором (чтобы не стекала). Шланг следует перемещать вокруг дерева, чтобы вода пропитывала почву равномерно. Полив в канавку. Вокруг дерева по периметру кроны (где расположены активные корни) выкапывают круговую канавку глубиной 10…15 см, куда заливают воду. Это способствует глубокому проникновению. Капельный полив. Идеален, поскольку подающая вода дозирована и прямо в прикорневую зону, исключая стекание и обеспечивая равномерное проникновение в глубокие слои. Для влагозарядки система может работать длительное время (несколько часов). Дождевка. Этот метод максимально имитирует естественные осадки, но его применение осенью ограничено, поскольку повышенная влажность воздуха в прохладную погоду может способствовать развитию грибковых заболеваний.

Финальная защита: мульчирование деревьев

После того, как вода полностью впитается, приствольный круг желательно замульчировать. Это не только сохранит влагу, но и дополнительно утеплит корневую систему перед зимой.

Используют торф, перегной, компост, сухие листья здоровых деревьев или переприлые (старые) опилки. Важно: нельзя использовать свежие органические материалы, особенно свежие опилки, поскольку они убирают из почвы азот. При мульчировании органика не следует накладывать вплотную к стволу, чтобы предотвратить его выпревание.

Толстый слой мульчи помогает стабилизировать температуру почвы: медленно остывает и дольше удерживает тепло, защищая корни.