Нужно ли после похорон на подоконник ставить воду и ломоть хлеба: что говорит церковь

Подобная традиция существует только в Украине, говорит священник.

Среди украинцев существует традиция, когда после похорон в доме, где жил умерший, на подоконник ставят стакан с водой и кладут ломтик хлеба.

Нужно ли это делать, рассказал священник Алексей Филюк.

По его словам, подобная традиция существует только в Украине. Священник отмечает, что этого делать не нужно.

"Христианин, если в семье есть умерший, провел прощание, за душу вспомнил... Разные сперитические и недобрые обряды делать не надо. Или мы участники слова Господня, или участники демонского. Если мы с Богом, то к нему молимся, а тот стакан и хлеб никуда не кладем", — подчеркнул он.

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Среди украинцев это принято, потому что, мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

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