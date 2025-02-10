Нужно ли промывать пропаренный рис: будьте внимательны и не совершайте этой ошибки

Чтобы приготовить из риса вкусное блюдо, нужно знать все нюансы его приготовления.

Почему нужно обязательно промывать пропаренный рис: когда этого не нужно делать

Если вы хотите получить рассыпчатый гарнир, то рис нужно обязательно промывать. А эксперты по безопасности питания рекомендуют это делать, потому что длиннозернистый пропаренный рис имеет иностранное происхождение. Поэтому при ввозе в страну он может подвергаться карантийной обработке. Чтобы избавиться от вещества, которым обрабатывались зерна, крупу нужно промыть в двух-трех водах.

Следует знать, что пропаренный рис для суши или ризото не следует промывать, так как он должен быть клейким.

Нужно ли замачивать пропаренный рис перед приготовлением? Это можно сделать с некоторыми видами риса, если необходимо сократить время варки. Однако крупу нужно держать в воде до часа.

Специалисты предостерегают от самой распространенной ошибки, которую совершают многие хозяйки. Нельзя замачивать пропаренный рис, потому что он будет вязким. Если его просто сварить без замачивания, он не будет слипаться, сохранит правильную форму и равномерно проварится.

Сколько нужно варить пропаренный рис

Это один из самых главных вопросов, который волнует многих хозяек. На самом деле все зависит от способа варки:

25 минут, если рис будет готовиться в мультиварке;

20 минут – время приготовления риса в кастрюле, еще 5 минут нужно для того, чтобы он дошел;

15 минут – приготовление в микроволновке;

40-50 минут, если вы используете духовой шкаф.

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