Нужно ли сдавать действующий загранпаспорт при оформлении нового
При оформлении нового загранпаспорта можно оставить старый документ себе, если в нем есть действующая виза.
Получение гражданами Украины нового паспорта для выезда за границу предусматривает аннулирование и изъятие предыдущего. Однако есть случаи, когда старый паспорт можно оставить.
Согласно действующему законодательству гражданин не может иметь одновременно более двух действующих загранпаспорта.
Паспорт аннулируется в случае:
истечение срока действия
изменения внесенных в него данных
оформление нового вместо предыдущего
По письменному заявлению лица аннулированный паспорт может быть возвращен владельцу, если:
в нем содержится одна или несколько виз
паспорт является основанием для получения или продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве
В таком случае документ возвращается работником территориального подразделения Государственной миграционной службы Украины, уполномоченным субъектом или зарубежным дипломатическим учреждением.
Ранее сообщалось, что украинцы могут оставлять себе паспорт образца 1994 года, но в случае необходимости обновление или восстановление получат уже современную ID-карту.