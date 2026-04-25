ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Нужно ли сдавать действующий загранпаспорт при оформлении нового

При оформлении нового загранпаспорта можно оставить старый документ себе, если в нем есть действующая виза.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Паспорт

Паспорт / © Фото из открытых источников

Получение гражданами Украины нового паспорта для выезда за границу предусматривает аннулирование и изъятие предыдущего. Однако есть случаи, когда старый паспорт можно оставить.

Согласно действующему законодательству гражданин не может иметь одновременно более двух действующих загранпаспорта.

Паспорт аннулируется в случае:

  • истечение срока действия

  • изменения внесенных в него данных

  • оформление нового вместо предыдущего

По письменному заявлению лица аннулированный паспорт может быть возвращен владельцу, если:

  • в нем содержится одна или несколько виз

  • паспорт является основанием для получения или продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве

В таком случае документ возвращается работником территориального подразделения Государственной миграционной службы Украины, уполномоченным субъектом или зарубежным дипломатическим учреждением.

Ранее сообщалось, что украинцы могут оставлять себе паспорт образца 1994 года, но в случае необходимости обновление или восстановление получат уже современную ID-карту.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie