Нужно ли сдавать действующий загранпаспорт при оформлении нового

Получение гражданами Украины нового паспорта для выезда за границу предусматривает аннулирование и изъятие предыдущего. Однако есть случаи, когда старый паспорт можно оставить.

Согласно действующему законодательству гражданин не может иметь одновременно более двух действующих загранпаспорта.

Паспорт аннулируется в случае:

истечение срока действия

изменения внесенных в него данных

оформление нового вместо предыдущего

По письменному заявлению лица аннулированный паспорт может быть возвращен владельцу, если:

в нем содержится одна или несколько виз

паспорт является основанием для получения или продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве

В таком случае документ возвращается работником территориального подразделения Государственной миграционной службы Украины, уполномоченным субъектом или зарубежным дипломатическим учреждением.

Ранее сообщалось, что украинцы могут оставлять себе паспорт образца 1994 года, но в случае необходимости обновление или восстановление получат уже современную ID-карту.