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Нужно ли снимать белые ниточки с мандаринов: ответ удивит
С началом сезона мандаринов эти ароматные цитрусовые все чаще появляются на прилавках магазинов и столах украинцев.
Сезон мандаринов уже начался. Эти цитрусовые любят за сочную мякоть, приятный аромат и сладкий вкус. Во время чистки мандаринов многие стараются тщательно убрать не только кожуру, но и тонкие белые ниточки, которые остаются на дольках. Кто-то считает их безвкусными, а кто просто не любят их текстуру.
Действительно ли нужно снимать эти волокна перед употреблением и есть ли от них польза — читайте на ТСН.ua.
Белые волокна, покрывающие дольки мандарина после очищения, называют альбедо. Это внутренний белый слой цитрусовой шкурки, состоящий из растительных волокон. Они обладают естественной защитной функцией, удерживают структуру плода и защищают его от механических повреждений.
Альбедо есть не только в мандаринах, но и апельсинах, лимонах и других цитрусовых. Хотя эти волокна могут иметь немного горьковатый привкус, они вполне съедобны и не представляют опасности для здоровья.
Чем полезны белые ниточки
Белая часть мандарина содержит пищевые волокна и растительные соединения, в частности флавоноиды. Среди них гесперидин, который исследуют через его антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Основные полезные свойства белых волокон:
поддерживают пищеварение: пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника и помогают поддерживать регулярный стул;
содержащие антиоксиданты: флавоноиды помогают защищать клетки от окислительного стресса;
способствуют ощущению сытости: клетчатка замедляет пищеварение и помогает дольше не чувствовать голод;
дополняют питательную ценность фрукта: вместе с мякотью волокна снабжают организм дополнительными растительными веществами.
Важно понимать, что количество этих веществ в небольшой порции белых волокон не является лечебной дозой. Их польза состоит прежде всего в том, что они дополняют общую питательную ценность мандарина.
Нужно ли снимать белые волокна
Снимать белые волокна с мандаринов необязательно: ионы съедобны, не содержат вредных веществ и могут быть полезным дополнением к рациону благодаря содержанию клетчатки и флавоноидов.
Более того, если вы привыкли тщательно очищать каждую дольку от белых ниток, можете отказаться от этой привычки. Вместе с ними вы удаляете часть пищевых волокон, способствующих нормальному пищеварению.
В то же время нет ничего плохого в том, чтобы убирать их, если вам не нравится текстура или легкая горечь. Сами мандарины остаются полезными и без белых волокон.
Почему белые ниточки иногда горчат
Легкий горьковатый вкус белых волокон объясняется наличием растительных соединений, в частности флавоноидов, отвечающих за характерные вкусовые особенности.
Интенсивность горечи зависит от сорта мандарина и особенностей конкретного плода. Однако она не свидетельствует о том, что фрукт испортился или стал опасным для употребления в пищу.
Напомним, мы писали о том, что выбрать сладкие и сочные мандарины не так просто, как кажется. Фрукты с листьями часто привлекают внимание покупателей, ведь кажутся более свежими. Впрочем, зеленые веточки не гарантируют ни сочности, ни сладкого вкуса.