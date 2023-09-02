Нужно ли снимать пенку с мяса во время варки: чем она опасна для блюда

Если вы хоть раз готовили бульон с мясом, вы замечали, что на поверхности воды появляется пенка. Одни его снимают, другие оставляют как есть. Так давайте разбираться, нужно ли убирать пенку из мяса во время варки?

Если вы не будете снимать образующуюся в процессе приготовления бульона или варку мяса пенку, в результате она будет оседать на дно крупными хлопьями. Происходит так потому, что под влиянием высокой температуры происходит денатурация – изменяется структура белка. Вредно ли это и как этого избежать?

Что будет, если не снять пенку с мяса

Для организма пенка, которая появляется во время приготовления мяса, не представляет никакой угрозы. Но уже готовому блюду оно может навредить. Вот четыре причины, почему лучше убирать пенку из мяса во время варки:

Быстрый скис — пенка является свернувшимся белком, а он значительно сокращает сроки хранения пищи, поэтому бульон, с поверхности которого не снимали пенку, может скиснуть уже на третий день. Неприятный запах – если пенка появилась в процессе приготовления жирного мяса (свинина, говядина), она отличается достаточно специфическим ароматом. И нравится он далеко не всем людям. Появление горького вкуса – хотя он и малозаметен, но может значительно ухудшить блюдо. Не слишком аппетитное блюдо по внешнему виду — любой кулинар мечтает достичь прозрачного бульона, а вот пенка внешний вид всегда ухудшает.

Что нужно делать с мясом, чтобы не было пенки во время варки

Что нужно делать с мясом, чтобы не было пенки / Фото: Pexels

Избежать эту проблему можно с помощью трех способов:

Положите в кастрюлю с мясом целую луковицу – она останавливает процесс свёртывания белка, поэтому пенки просто не появится. Не бросайте мясо в холодную воду – если отправить его сразу в кипяток, белок не попадет в воду. Если вы готовите говядину или свинину, замочите их в соленой воде – перед приготовлением влейте в глубокую емкость 1 л воды, добавьте 1 столовую ложку соли, поместите мясо в жидкость на 45 минут, а затем непосредственно перед варкой сполосните.

Обычно после проведения этих манипуляций пенка не появляется или образуется в очень малом количестве. Если она все же поднялась, ее можно легко снять с помощью шумики или ложки.

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