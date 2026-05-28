Нужно ли снимать пену, которая образуется во время варки картофеля: повара дали окончательный ответ

Как правильно варить картофель / © Pixabay

Реклама

Во время варки картофеля многие хозяйки замечают на поверхности воды белую пену. Поэтому часто возникает вопрос: нужно ли ее снимать, как это делают во время приготовления мясного бульона, или она абсолютно безопасна? Мнения на этот счет долго были противоречивыми, однако профессиональные повара и специалисты по питанию уже дали четкий ответ. Оказывается, пена при варке картофеля имеет совсем другое происхождение, чем в мясных блюдах.

Почему во время варки картофеля появляется пена

Во время приготовления картофеля многие люди замечают на поверхности воды светлую пену и начинают волноваться, не свидетельствует ли это о вредных веществах или некачественном продукте. На самом деле повара объясняют, что в большинстве случаев такая пена абсолютно естественна.

Она образуется из-за крахмала, который активно выделяется из картофеля во время нагревания. Особенно это заметно у молодого или очень крахмалистого картофеля. Также на появление пены могут влиять мелкие частицы кожуры или растительного белка, оставшиеся после мытья овощей. Именно поэтому ее появление не является признаком опасности или плохого качества продукта.

Реклама

Нужно ли снимать пену во время варки

Специалисты утверждают, что обязательно убирать пену при варке картофеля не нужно. В отличие от мясного бульона, где на поверхности могут скапливаться остатки крови и белковых соединений, картофельная пена не содержит ничего опасного для здоровья. Она не портит вкус овощей и не влияет на пользу готового блюда.

В то же время, некоторые повара все же советуют частично снимать пену, если ее образуется слишком много. Это делается преимущественно для более аккуратного вида воды и лучшей прозрачности бульона, особенно если картофель варится для супа или других жидких блюд.

Как правильно варить картофель, чтобы пены было меньше

Чтобы при варке образовывалось меньше пены, повара советуют тщательно промывать картофель перед приготовлением и не оставлять на нем остатков земли или крахмала. Также помогает короткое замачивание очищенного картофеля в холодной воде перед варкой.

Важно не готовить овощи на слишком сильном огне, ведь интенсивное кипение увеличивает количество пены. Специалисты отмечают, что появление пены — это обычный естественный процесс, поэтому переживать из-за нее не стоит. Главное, использовать качественный картофель и правильно его готовить.

Реклама

Новости партнеров