Нужно ли снимать пену, которая образуется во время варки картофеля: повара дали окончательный ответ

Как правильно варить картофель / © Фото из открытых источников

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При варке картофеля на поверхности воды часто появляется белая или серая пена. У многих хозяек сразу возникает вопрос: нужно ли ее снимать или можно просто оставить все как есть? Профессиональные повара объясняют, что такая пена сама по себе не означает, что картофель испорчен или опасен.

Почему образуется пена

При нагревании из картофеля в воду переходят крахмал, растворимые белки и другие природные компоненты. Когда вода активно кипит, они вместе с пузырьками воздуха образуют на поверхности характерный пенный слой.

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Особенно много пены может появиться, если картофель содержит больше крахмала или если клубни варятся после длительного хранения. Воздействовать на количество пены могут также сорт картофеля и способ подготовки овощей.

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Нужно ли ее снимать

Постоянно снимать пену при варке картофеля не обязательно. Если клубни свежие, хорошо вымытые и пригодные для употребления, сама пена не является признаком опасности.

Однако повара советуют убирать ее, если хочется получить более чистый и прозрачный отвар. Вместе с пеной на поверхности могут оставаться мелкие частицы крахмала и другие вещества, переходящие в воду.

Для картофеля, который после варки сливают и используют для пюре или гарнира, разница обычно будет минимальной. Поэтому снимать пену можно скорее ради чистоплотности, а не из-за обязательной необходимости.

Как правильно варить картошку

Перед приготовлением клубни нужно тщательно вымыть, очистить при необходимости и удалить поврежденные участки. Картофель желательно класть в кастрюлю примерно одинакового размера, чтобы он равномерно приготовился.

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После закипания следует убавить огонь. Слишком сильное кипение не сделает картошку вкуснее, зато может привести к тому, что клубни начнут распадаться еще до готовности.

Солить воду можно в начале или во время варки — это зависит от рецепта и личных предпочтений. Готовность проще всего проверять ножом или вилкой: они должны легко входить во внутрь клубня.

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